O zaman ağlamayın! Cumhuriyet tahliye yollarını zorluyor...

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Cumhuriyet gazetesi, 28 Şubat'ın zulümcü generalleri için bir yandan "Eğilip doğrulamıyorlar" diye ağlayıp, diğer yandan da tüm tahliye yollarını zorluyor.

Cumhuriyet, dünkü manşetinde, 80 yaşındaki rütbeleri sökülmüş generallerin mağdur olduğunu iddia ederek "Eğilip, doğrulamıyorlar" demişti. Bugünkü haberleri ise, "80'li yaşlardaki emekli generallere 'af' çağrılarıyla 'Bağışlayıcı Erdoğan' algısı hazırlanıyor." cümlesi ile başladı.

'Af' çağrıları ön planda!

Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı ile, Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın 'af' çağrılarını ön plana çıkartan Cumhuriyet, bir yandan "Erdoğan af yetkisini kullanarak kendisini yücelttirecek." yorumu ile tahliye yolu zorlarken, haberin detaylarında ise, 28 Şubat zihninin bitmediğini açık etti.

Haberde görüş alınan diğer bazı isimlerin açıklamaları şöyle:

'İşlenmemiş suçun affı olmaz'

Av. Celal Ülgen: " 'Bak biz affettik' diye böbürlenmek için böyle bir yol seçiyorlar. Af, işlenmiş suça karşı işleme konur, işlenmemiş bir suçun affı olmaz. Benim tanıdığım komutanlar kesinlikle bu affı istemezler... Affetmesinler, özür dilesinler..."

'Affı kabul etmek 28 Şubat'ın darbe olduğunu kabul etmektir'

Emekli Albay Alican Türk: "Böylece Cumhurbaşkanı da ‘bağışlayıcı insan’ olacak. Cezaevine girmeden önce Erol Özkasnak paşamla da konuştum. Erdoğan’dan af çıkışı beklediğimi söyledim. Ailelerle konuştuğumda orada ölecekleri endişesi taşıdıklarını görüyorum. Aileler üzerinden baskı oluşturabilirler. Şahsen ben olsam böyle bir affı kabul etmem. Affı kabul etmek, haksızlık karşısında boyun eğmek, 28 Şubat’ın da bir darbe olduğunu kabul etmektir."

23 Ağustos 2021 Pazartesi Cumhuriyet gazetesi

24 Ağustos 2021 Salı Cumhuriyet gazetesi