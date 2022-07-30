O yol açıldı! Ekim ayına kalırsa daha da katlanacak! "Yandım Allah" dedirtecek
EPDK'nın yaptığı ve dün duyurduğu düzenlemenin elektrikte ekim ayını beklemeden yeni zamma sebep olabileceği konuşuluyor. Eğer ekim ayına kalırsa zam daha da katlanacak.
Elektrik fiyatlarına zam baskısını artıracak yeni bir düzenleme daha yapıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından alınan yeni kararla serbest piyasaya verilen fiyat tekliflerinin azami limiti kilovatsaati (kWh) 3.75 TL’den 4 TL’ye yükseltildi. Üst limitlere yapılan zam nedeniyle sanayicilerle ticarethanelerin elektrik faturalarının daha da yükseleceği, şirketlerin artan bu maliyeti ürünlerine zam olarak yansıtacakları için birçok üründe yeni zam dalgası yaşanacağı iddia edildi.
Eski Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) yönetim kurulu üyesi Olgun Sakarya, “Ekim ayı beklenmeden ağustosta yeni zamlı tarifeler açıklanırsa sürpriz olmaz. Ekim ayı beklenirse zam oranı daha da artacaktır” dedi.