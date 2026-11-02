O yol 4,6 kilometre kısaldı! Her yıl 103,7 milyon lira tasarruf sağlayacak
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Abdulkadir Uraloğlu, hizmete açılan Dallıkavak Tüneli ve Bağlantı Yolları ile Erzurum’u Rize’ye bağlayan güzergâhta mevcut yolu 4,6 kilometre kısalttığını ve her yıl 103,7 milyon lira tasarruf sağlanacağını belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Abdulkadir Uraloğlu konu ile ilgili yaptığı paylaşımda, "2 bin 349 metre rakımdaki Dallıkavak Geçidi’nin sert rüzgârını, yoğun karını ve sekiz keskin virajını geride bırakarak sürücülerimize daha güvenli ve konforlu bir geçiş sağladık. Seyahat süresini 20 dakikadan 5 dakikaya düşürdüğümüz projemizle zamandan ve akaryakıttan yılda toplam 103,7 milyon lira tasarruf edeceğiz. Yıllık karbon salımını bin 334 ton azaltacak tünelimizle Erzurum’un doğal güzelliklerini korurken Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu arasındaki ulaşımı da güçlendiriyoruz" dedi.