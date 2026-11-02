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Manisa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Aynı aileden 4 kişi...

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IHA Giriş Tarihi:

Manisa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Aynı aileden 4 kişi...

Manisa'nın Gördes ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi ağır yaralandı.

#1
Foto - Manisa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Aynı aileden 4 kişi...

Kaza, Gördes Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Ö. yönetimindeki 35 KLS 92 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Eray A. idaresindeki 45 R 4444 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar ağır hasar alırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

#2
Foto - Manisa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Aynı aileden 4 kişi...

Kazada, 35 KLS 92 plakalı aracın sürücüsü Yaşar Ö. ile otomobilde bulunan eşi ve 2 çocuğu ağır yaralandı. Olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

#3
Foto - Manisa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Aynı aileden 4 kişi...

Diğer aracın sürücüsü Eray A. ve yanında yolcu konumunda bulunan babası Oktay A. ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

#4
Foto - Manisa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Aynı aileden 4 kişi...

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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