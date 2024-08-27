O yıldızın transfer sözleri ifşa oldu! Fenerbahçe ilgileniyordu... Deneyimli isimden taraftara mesaj

Fenerbahçe transfer haberi... Süper Lig'de yeni sezon yapılanması doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir süredir Cristian Medina ile ilgileniyordu. Boca Juniors'da forma giyen Arjantinli futbolcunun antrenmandaki transfer konuşması ifşa oldu.

Takım arkadaşı Miguel Merentiel ile sohbet ederken sesi duyulan genç futbolcu, "Şimdi ayrılmazsam bir daha gitmem. Ömür boyu sözleşme imzalamam gerekiyor." ifadelerini kullandı.

fanatik aktardı: Fenerbahçe'nin yanı sıra Fiorentina'nın da transfer etmek istediği 22 yaşındaki orta saha için Sarı-lacivertlilerin 11 milyon euro teklif ettiği ancak Boca Juniors'ın bu rakamı kabul etmediği iddia edildi.