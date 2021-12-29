O yazardan zor soru! Karamollaoğlu'nu "SİHA" ile vurdu!

Bülent Orakoğlu, "SİHA’lar için AK Parti’ye müteşekkiriz" açıklaması yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na zor bir soru yöneltti. "CHP lideri Kılıçdaroğlu ile kanka derecesinde iyi ilişkileri olan Karamollaoğlu CHP’nin SİHA’lara karşı çıktığını bilmiyor mu?" diyen Orakoğlu, bakın neler yazdı...

"Karamollaoğlu SİHA’lar için AK Parti’ye neden ‘müteşekkiriz’ dedi?

Aslında Saadet Partisi ve Milli Görüş’ün lideri Temel Karamollaoğlu’nun bu açıklamaları çok ama çok geç kalmış özellikle ‘SİHA övgüleri ‘siyaseten bulunduğu konuma ters düşen bir açıklama olduğu için bu başlığı attım. Zira CHP lideri Kılıçdaroğlu ile kanka derecesinde iyi ilişkileri olan Karamollaoğlu CHP’nin SİHA’ları karşı çıktığını bilmiyor mu? CHP özellikle PKK’lı teröristlerin SİHA’larla vurulmasına karşı çıkıyor. Gerekçe olarak ‘sivillerin’ öldürülmesi öne sürülse de, CHP’li Sezgin Tanrıkulu’na SİHA karşıtlığı yaptıran güç belli ki ‘PKK/HDP terör örgütü!

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kırıkkale’de partisinin 6’ncı Olağan Kongresi’nde partililere seslendiği konuşmasında Türk SİHA’lara övgüler yağdırırken, İmam Hatip Okulları açtığı ve başörtüsü sorununu ortadan kaldırdığı için AK Parti’ye müteşekkir olduğunu dile getirdi. Bilindiği gibi Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu gazeteci yazar Mustafa Balbay’a yaptığı açıklamalarda “Bugünkü Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne destek vermeyiz, içinde de olmayız. Millet İttifakı’yla bir temasımız var” demişti. Temel Karamollaoğlu’nun her fırsatta CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu överken, Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan hakkında eleştiri sınırlarını aşan hadsiz değerlendirmeler hatırlardeyken birden bire başına taş mı düştü de yıllar önce gerçekleştirilmiş türban (Karamollaoğlu başörtüsü diyor) konusunun poliste ve askerde dahi serbest kalmasını bu günlerde dile getirmesinin arkasında bir bit yeniği mi var sorusu kafamı kurcalıyor doğrusu. Konuşmalarında samimi olduğuna inansam şüphesiz bu yazım değişik bir tonda olurdu. Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalar içinde Karamollaoğlu’nun yeni korkusunun apoletli vesayetçiler dışında ‘Yeniden Refah Partisi’ olduğunu yazmıştım. Zira Karamollaoğlu Mustafa Balbay’a yaptığı açıklamalarda “Şimdi Yeniden Refah Partisi’ne bir destek var. Bu belli. Yasaya göre kapatılan partinin adında parti kurulamaz. Bu da açık. Bakalım, mahkemeye verdik. Fatih Bey’e (Erbakan) partide yer verdik, böyle bir tercih yaptı.” demişti. (...)"