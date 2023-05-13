O yazardan "osuruk" skandalı

AK Parti iktidarına “üslup” dersi vermeye yeltenen Cumhuriyet gazetesi yazarı Miyase İlknur, ağzını bozdu.

Terör örgütünün siyasi kanadı HDP’li belediyelere kayyum atanmasına karşı çıktığı yazısında, terör yandaşları için açılan davaları “osuruktan davalar” olarak nitelendiren edepsiz İlknur, özetle şunları kaydetti:

“Baharın kokusunu siz de alıyor musunuz?

Sizi bilmem ama ben alıyorum. Hem de çok güçlü bir şekilde. Derin derin soluk alarak o kokuyu içime çekiyorum. Yarın olmasa bile bahar 15 gün gecikmeyle gelecek. Siz bakmayın “Karakış” türküsü çığıranlara. Korkudan o korkudan.

Baharın gelmesinden ödü patlayanlar bizleri de korkutmaya çalışıyor nafile yere. Yarın akşam sandıklar açılınca hiçbir şey olmasa bile ülkemizde bahar havası yaşanacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Düşünelim hele pazartesi gününden itibaren yaşamımızda neler değişecek?

Uyurken bile beynimizde zonklayan günde en az üç kez duymak zorunda olduğumuz, kulaklarımıza yastıkları bastırsak bile kurtulamadığımız o sesi duymayacağız. Sürekli bizlere ayar veren, parmak sallayan, tehdit eden ve sanki karşısında sağır varmış gibi sürekli bağıran, hangi kanalı açsak karşımızda beliriveren o öfkeli suratın sesini artık meraklısı dinleyecek.

(…) Okullarımızda MEB’e bağlı öğretmenler yerine “değerler eğitimi” adı altında artık tarikatlardan gelen sarıklı, cüppeli hocaların ders veremeyeceğini bileceğiz.

(…) Seçimle gelen belediye başkanları sırf rakip partiden olduğu için hakkında osuruktan davalar açılmayacak, açılsa bile yerine kayyum atanmayacak. (…)”

Seçime saatler kala oldu! Hep birlikte AK Parti’ye katıldılar Siyaset Seçime saatler kala oldu! Hep birlikte AK Parti’ye katıldılar

Ayyaş grup, seçim öncesi böyle kafa çıkardı Gündem Ayyaş grup, seçim öncesi böyle kafa çıkardı

Nagehan Alçı’ya büyük şok! Neye uğradığını şaşıracak Medya Nagehan Alçı’ya büyük şok! Neye uğradığını şaşıracak