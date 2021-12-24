O yazardan iPhone isyanı! Araba fiyatına telefon aldık ama…

Habertürk yazarı Oray Eğin, "en az dört-beş sene kullanırım" diye aldığı iPhone 12 Max Pro’sunu dün yere düşürdüğünü, üzerinde Apple’ın Türkiye’de 899 TL’ye sattığı koruyucu kılıf olmasına rağmen, araba fiyatındaki telefonunun paramparça olduğunu belirtti. İşte o yazı:

"Bugünlerde “Çıkar telefonunu göster,” diyen birine rastlarsam yanıtım hazır. En az dört-beş sene kullanırım diye aldığım 12 Max Pro’mu dün yere düşürdüm. Üzerinde Apple’ın Türkiye’de 899 TL’ye sattığı koruyucu kılıf vardı. Araba fiyatındaki telefonu korumaya yetmedi, tamamı camdan oluşan arkası paramparça oldu. Halbuki bu telefon piyasaya çıktığında camın ne kadar dayanıklı olduğuna dair satılık YouTuber’lara onlarca video çektirmişler, bir sürü testten geçirip bizi telefonu kılıfsız da kullanılacağına ikna etmişlerdi. Dinlemeyip koruyucu kılıf almıştım; onun da bir işe yaramadığını dün telefon soyunma odasında sadece bir metre yükseklikten fayansa sırt üstü düşünce anladım. Cümlemi düzelteyim: Kılıf bir işe yarıyor, çatlağı bugün tesadüfen fark ettim, çünkü kılıftan gözükmüyor.

Kime kızayım?

Hiçbir işe yaramayan sözde “kablosuz” Qi şarj için telefonun arkasını cam yapan tasarımcıya mı, buna onay veren yöneticisine mi? Astronomik fiyatlarla telefon satan, tamir fiyatları daha da astronomik olan Apple’a mı? Kılıfa mı? Özelikle kılıfa ve cama takıntılıyım, saatlerdir lanet okuyorum. Tabii bir anlık dikkatsizliğim ve Apple Care almadığım için kendime de kızıyorum. Ama en çok kızdığım tabii ki döviz kuru.

KUR HERKESİ ETKİLİYOR

Hali vakti nispeten yerinde biri sayılırım, telefonun arkasını 599 dolara tamir ettirecek kadar zengin olmadığımı fark ettim dün. ABD için bile inanılmaz bir ücret; sadece arkasını tamir ettirmek telefonun fiyatının yarısına düşüyor. Türkiye’de Apple’ın tamir fiyatları asgari ücretin zamlı halini bile geçiyor: Ön ekranı değiştirmek 5649 TL. O da şimdi. Yarın döviz kurundaki oynamaya göre yükselebilir—ki fiyatlar Türkiye’de genelde yükselir, pek azalmaz. Apple’ın “diğer tamirler” diye adlandırdığı ücretlerse – buna telefonun arka camı da dahil – 14 bin 999 TL’ye geliyor. Artık telefonun fiyatına bakmadım, daha fazla sinirlenmemek için. Belki tamir parasını altı aylık faize yatırırsam kur avantajıyla karlı çıkabilirim çatlak telefonu tamir ettirmek yerine. (...)"