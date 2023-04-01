O yasağa uymayanlara 22 bin lira ceza!
Kayseri'de baraj göllerinde av yasağını ihlal edenlere para cezası uygulandı.
Kayseri'de baraj göllerinde av yasağını ihlal edenlere para cezası uygulandı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, baraj göllerinde av yasağını ihlal ettiklerini tespit ettikleri avcılara toplam 22 bin 180 lira para cezası uyguladı.
Ekipler ayrıca balık avında kullanılan 2 bin metre ağa el koydu.
Bugün başlayan balık yasağı avı 15 Temmuz'a kadar sürecek. (İLKHA)
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