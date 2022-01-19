O WhatsApp mesajına idam cezası

Münübe Yılmaz

Pakistan'da WhatsApp üzerinden Hz. Muhammed'in karikatürlerini gönderdiği için bir kadın dine hakaretten idama mahkum edildi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki Aneeqa Ateeq, Mayıs 2020'de tutuklandı ve mahkeme tarafından açıklanan karara göre, WhatsApp statüsü olarak 'küfür içerikli materyal' yayınlamakla suçlandı. Arkadaşı onu değiştirmeye çağırdığında, mahkemeye göre materyali ona iletti. Ateeq'in cezası bugün Rawalpindi şehrinde ilan edildi ve mahkeme kadının idamına karar verdi. Ateeq ayrıca 20 yıl hapis cezasına da çarptırıldı.

80 kişi “dine hakaret”ten hapiste

Pakistan'da, Hazreti Muhammed'e, İslam'a, Kur’an'a veya belirli kutsal kişilere hakaret eden kişiler için ölüm cezası getiren yasalar bulunuyor. Ancak, yüksek mahkemeler cezaları bozduğu veya indirdiği için ülkede hiç kimse yasalar uyarınca idam edilmiyor. ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu'na göre, Pakistan'da, yarısı müebbet hapis veya ölüm cezasıyla karşı karşıya olan ve dine hakaret suçlamasıyla suçlanan 80 kadar kişinin hapse atıldığı biliniyor.