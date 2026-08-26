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Gündem O vicdansız yakalandı! Yolda yatan köpeği bilerek ezmişti
Gündem

O vicdansız yakalandı! Yolda yatan köpeği bilerek ezmişti

Yeniakit Publisher
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O vicdansız yakalandı! Yolda yatan köpeği bilerek ezmişti

Giresun'da fabrikanın kapısının geç açılmasına sinirlenerek aracıyla yolda yatan köpeği ezen ve üzerinde bir süre bekleyen vicdansız yakalanarak gözaltına alındı.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında yer alan, merkeze bağlı Sultaniye köyündeki bir fabrikanın girişinde sahipsiz köpeğin araç tarafından ezildiği görüntüler üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, yapılan çalışmalar sonucu olaya karışan aracın sürücüsünün tespit edilerek yakalandığı aktarıldı. Yaralanan köpeğin tedavi altına alındığı vurgulanan açıklamada, veteriner hekim raporu doğrultusunda olayla ilgili adli işlemlerin sürdürüleceği kaydedildi.

 

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