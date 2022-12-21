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Ekonomi O vergi sıfırlandı! Resmi Gazete'de yayımlandı
Ekonomi

O vergi sıfırlandı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı karara göre, eğlence vergisi sıfırlandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-21 02:34:00 -
O vergi sıfırlandı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Film gösterimi, spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerde alınan eğlence vergisi oranı yüzde 0 olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, film gösterimi, spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerde alınan eğlence vergisi oranı yüzde 0 olarak belirlendi. Kararın 2464 Belediye Gelirleri Kanunun 21’inci maddesinde yer alan eğlence vergisi nispetleri ile ilgili ekli kararın yürürlüğe konulmasına, mezkur kanunun 96’ncı maddesinin (c) fıkrası gereğince karar verildi. Karar 01/01/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

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