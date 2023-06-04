‘O vekil nikah kıymamış olsaydı…’ Canan Güllü’yü yerin dibine batıran tespit

Sözde kadın hakları savunucusu Canan Güllü'nün gerçek sorunlara odaklanmak yerine siyasi şov yapmaya çalışmasını eleştiren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, çarpıcı ifadeler kullandı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Türk Tabipleri Birliği sessiz..

Aksaray’da Özel İnova Hastanesi’nde bir hemşire, bir doktorun kaldığı rezidans evde, pencereden düşüp hayatını kaybetti.

“Pencereden düşüp” dediysem..

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Siz anlayın..

Kim bilir ne yalanlarla, eve çağrılan..

“İki dakikalığına gelsen ne olur yani” diye dil dökülüp, sonrasında neler yaşandı ise hayatı karartılan hemşire..

Mi desem..

Yoksa, benim saflığımın çok ötesinde..

Neresinden baksan “hastane değil, çirkef işlerin döndüğü bir yuva haline dönüştürülen bir yerde yaşananlar” mı desem..

Ki, pencereden düşüp öldüğü açıklanan hemşire sebebi ile özel hastanenin sahibi olan, kendisi de doktor unvanlı Türkcan Coşgun da ifadeye çağrılmış.

Hatta serbest bırakılmış ama.

Bir şeyler var ki, “adli kontrol” şartı getirilmiş..

Pencereden düşme muhabbetlerine artık alıştık..

“Üniversiteli genç kız, maaşını istediği patronunun bürosunun bulunduğu 21. kattan düşüp öldü..”

“İş arayan liseli genç kız, kendisi ile görüşen işveren temsilcisinin bulunduğu odadan düşüp, hayatını kaybetti.”

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