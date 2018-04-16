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O uygulamadan bomba yenilik!

Tüm dünyada popüler olarak kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarını mutlu edecek yeni bir özellik ekledi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 15:35
O uygulamadan bomba yenilik!

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir kez daha platforma entegre ettiği bir özelliği ile gündemde. WhatsApp, Android sürümüne kullanıcılarının oldukça işine yarayacak bir özellik ekledi.

SİLİNEN FOTOĞRAF VE VİDEOLAR GERİ GETİRİLEBİLECEK

Android uygulamasına birkaç yenilik getiren WhatsApp'In en dikkat çeken güncellemesi ise silinen fotoğraf ve videoları kendi sunucuları üzerinden geri getirmenize imkan veren yeniliği oldu.
Yeni güncelleme ile kullanıcılar yanlışlıkla ya da kasten sildiği fotoğraf, dosya veya video gibi medyaları geri getirebilecek. Bu da WhatsApp'ın paylaşılan bilgileri depoladığını işaret ediyor.

EMOJİ TARAMASI

WhatsApp'ta çok fazla emoji var, evet. Bazen doğru anda doğru emoji'yi bulmak çok zor olabiliyor. Artık istediğiniz emoji'yi kelime kullanarak aramanız mümkün olacak. Ancak bu özelliği kullanmak için 'auto correct' özelliğinizin açık olması gerekiyor.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 15:35
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