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Teknoloji

O uygulama varsa telefonunuzdan hemen silin

Slovakya merkezli bilişim teknolojileri şirketi ESET, Android'de kullanıcıların verilerini ele geçiren ve bu verileri internet ortamında paylaşan casus bir uygulama tespit ettiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 05:12:00 -
O uygulama varsa telefonunuzdan hemen silin

Slovakya merkezli bilişim teknolojileri şirketi ESET araştırmacıları, Android'de yeni bir casus uygulama keşfettiklerini duyurdu. Yapılan açıklamada, keşfedilen 'Welcome Chat' isimli sohbet uygulamasının BadPatch adı verilen zararlı bir yazılım içerdiği, kullanıcıları izlediği ve kullanıcıların verilerini ele geçirdiği belirtildi.

Konuyla ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunan ESET araştırmacısı Lukas Stefanko, söz konusu casus uygulamanın kullanıcı verilerini ele geçirerek internet ortamında paylaştığını söyledi.

Stefanko, "Güvenilir finans kuruluşları ya da var olan güvenlik sağlayıcısı gibi güvenli kaynaklar haricinde kullanıcıların, resmi Google Play Store dışındaki bir kaynaktan uygulama indirmemelerini tavsiye ediyoruz. Buna ek olarak kullanıcılar, uygulamaların hangi izinleri istediğine dikkat etmeli ve işlevinin ötesinde izin isteyen uygulamalardan şüphelenmeli. En temel güvenlik önlemi olarak ise mobil cihazlarında bilinen bir güvenlik uygulaması bulundurmalı." ifadelerini kullandı.

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