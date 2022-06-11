O ünlüden şok çıkış: Erdoğan’ı sevdiğim için linç ediliyorum

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sempati beslemek, bunu açıkça ifade etmek, bulunduğu makama saygı göstermek bazı kesimlerce neredeyse büyük bir suç olarak nitelendiriliyor. Özellikle de sanat ve şov dünyasının belli bir kesimi tarafından" diyen Yüksel Aytuğ, bu linçin son kurbanının Hakan Ural olduğunu belirtti. Aytuğ, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sempati beslemek, bunu açıkça ifade etmek, bulunduğu makama saygı göstermek bazı kesimlerce neredeyse büyük bir suç olarak nitelendiriliyor. Özellikle de sanat ve şov dünyasının belli bir kesimi tarafından.

Bu linçin son kurbanı Hakan Ural oldu. Kanal D'de hafta içi her sabah yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programının yorumcusu Ural, perşembe günü adeta isyan etti. İşte ünlü oyuncunun ibret niteliğindeki sözleri:

"Ben, Cumhurbaşkanını sevdiğimi açık açık söylediğim için 8-9 seneden beri sektörden bana tavır var. Yanında olduğunu söylemeye korkanlar var. Çünkü linç ediliyorlar. Bu kişiler küçümsenirler, dışlanırlar, aşağılanırlar. Ben çekeceğim kadar film, dizi çektim. Ama ne acı bir şeydir ki başka bir ülkede yaşasaydım bu tecrübe ve bu fizikle benim 5 yılım dizi ve film çekimleriyle dolu olurdu."

Zerrin Özer'den Hülya Koçyiğit'e, Özdemir Erdoğan'dan Alpay'a, Alişan'dan İsmail Türüt ve Serkan Çağrı'ya kadar Cumhurbaşkanına sevgi ve saygı beslediğini çekinmeden ifade eden sanatçılar arasında adeta kılıçtan geçirilmeyen kalmadı. Yazık ki ne yazık..."