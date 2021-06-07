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Dünya O ülkeyi sarsan tren kazası: Çok sayıda ölü var
Dünya

O ülkeyi sarsan tren kazası: Çok sayıda ölü var

Pakistan'da meydana gelen tren kazasında en az 25 kişi hayatını kaybetti. Gelen ilk bilgilere göre, şehirler arası sefer yapan trenin kuzey Sindh eyaletindeki Daharki yakınlarında raydan çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-06-07 07:43:00 - 2021-06-07 08:23:36
O ülkeyi sarsan tren kazası: Çok sayıda ölü var

Pakistan'da meydana gelen tren kazasında en az 25 kişi hayatını kaybetti. Gelen ilk bilgilere göre, tren raydan çıktı.

CNN International'ın demiryolu yetkililerine dayandırdığı haberine göre ise, Sir Syed Express treni, Sindh eyaletinde tren istasyonları arasında Millat Express treniyle çarpıştı.

Yetkililer, ölü sayısının artmasının beklendiğini söyledi. Olay yerinde kurtarma çalışmaları sürüyor.

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