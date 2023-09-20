O ülkeye ait askeri helikopter düştü: 8 ölü
Kenya ordusuna ait askeri helikopterin Somali sınırı yakınlarında düşmesi sonucu helikopterdeki herkesin öldüğü bildirildi.
Kenya ordusuna ait askeri helikopterin Somali sınırı yakınlarında düşmesi sonucu helikopterdeki herkesin öldüğü bildirildi.
Kenya ordusuna ait helikopterin düşmesi sonucu 8 askerin öldüğü bildirildi.
Kenya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, pazartesi günü gece saatlerinde askeri bir helikopterin Somali sınırı yakınlarındaki Lamu bölgesinde keşif görevi icra ettiği sırada düştüğü belirtildi.
Bakanlık, düşen helikopterde ölen askerler için taziye mesajı yayımladı. Bakanlık açıklamasında helikopterin düşmesi sonucu kaç askerin öldüğüne açıklık getirilmedi.
Helikopterin neden düştüğü de açıklanmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Öte yandan Associated Press'e konuşan Kenyalı yetkililer, helikopterde 8 askerin bulunduğunu ve kazada tamamını öldüğünü söyledi.
Son dönemde Eş Şebab'ın bölgede güçlenmesi sonrasında Kenya ordusu sınır hattında askeri hareketliliğini artırmıştı.
Kaynak: Mepa News
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