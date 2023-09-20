  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya O ülkeye ait askeri helikopter düştü: 8 ölü
Dünya

O ülkeye ait askeri helikopter düştü: 8 ölü

Yeniakit Publisher
2023-09-20 17:22:00 - 2023-09-20 17:52:07
O ülkeye ait askeri helikopter düştü: 8 ölü

Kenya ordusuna ait askeri helikopterin Somali sınırı yakınlarında düşmesi sonucu helikopterdeki herkesin öldüğü bildirildi.

Kenya ordusuna ait askeri helikopterin Somali sınırı yakınlarında düşmesi sonucu helikopterdeki herkesin öldüğü bildirildi.

Kenya ordusuna ait helikopterin düşmesi sonucu 8 askerin öldüğü bildirildi.

Kenya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, pazartesi günü gece saatlerinde askeri bir helikopterin Somali sınırı yakınlarındaki Lamu bölgesinde keşif görevi icra ettiği sırada düştüğü belirtildi.

Bakanlık, düşen helikopterde ölen askerler için taziye mesajı yayımladı. Bakanlık açıklamasında helikopterin düşmesi sonucu kaç askerin öldüğüne açıklık getirilmedi.

Helikopterin neden düştüğü de açıklanmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan Associated Press'e konuşan Kenyalı yetkililer, helikopterde 8 askerin bulunduğunu ve kazada tamamını öldüğünü söyledi.

Son dönemde Eş Şebab'ın bölgede güçlenmesi sonrasında Kenya ordusu sınır hattında askeri hareketliliğini artırmıştı.

Kaynak: Mepa News

Türkiye'ye meteoroloji ilan etti: Afrika'dan sıcak, Sibirya'dan soğuk gelecek, çok az kaldı! Kaynağı belli oldu
Türkiye'ye meteoroloji ilan etti: Afrika'dan sıcak, Sibirya'dan soğuk gelecek, çok az kaldı! Kaynağı belli oldu

Yaşam

Türkiye'ye meteoroloji ilan etti: Afrika'dan sıcak, Sibirya'dan soğuk gelecek, çok az kaldı! Kaynağı belli oldu

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa, küresel ısınmanın bedelini Afrikalıların ödediğini söyledi
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa, küresel ısınmanın bedelini Afrikalıların ödediğini söyledi

Dünya

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa, küresel ısınmanın bedelini Afrikalıların ödediğini söyledi

Dünya rekoru: Afrika ile ticaret 20 yılda 8 kat arttı!
Dünya rekoru: Afrika ile ticaret 20 yılda 8 kat arttı!

Ekonomi

Dünya rekoru: Afrika ile ticaret 20 yılda 8 kat arttı!

{relation id:1787636 slug:'thynin-ucaginda-korkunc-olay-vuku-buldu-thyye-ait-ucakta-ceset-bulundu-afrika-ucuslari-mercek-altinda'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23