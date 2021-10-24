O ülkenin zırhlı araçları ASELSAN’a emanet

MÜNÜBE YILMAZ

Ülkemizin yüz akı kurumlarından biri olan ASELSAN, büyük bir başarıya daha imza attı. Türkiye’nin en büyük savunma şirketi ASELSAN’ın, Ukraynalı Practica firmasına Kozak-2M1 zırhlı araçlarını silahlandırması için uzaktan kumandalı silah istasyonları tedarik edeceği belirtildi. ASELSAN yapımı SARP NSV uzaktan kumandalı silah istasyonlarının Kozak-2M1’lere monte edilmesiyle birlikte Ukrayna askeri teçhizatı için savaş görevlerinin kalitesinin önemli ölçüde artacağını belirten Practica, “Sistemin kompakt tasarımı SARP NSV'nin taktik araçlara, sabit gözetleme noktalarına ve istasyonlara entegrasyon için mükemmel bir eşleşme olduğunu ispatlıyor” açıklamasını yaptı.

Saldırılara karşı savunmasızlığı büyük ölçüde azaltıyor

ASELSAN, SARP NSV'nin, yüksek hassasiyetli keşif yeteneklerini mükemmel ateş gücüyle birleştiren, uzaktan kumandalı stabilize bir silah platformu olduğunu söylüyor. 12,7 mm NSV makineli tüfek ile donatılabilen SARP NSV, kapsamlı gözetim ve uzaktan kontrol yetenekleri sayesinde, yakındaki nişancının durumsal farkındalığını artırırken saldırılara karşı da savunmasızlığı büyük ölçüde azaltıyor.

Hava savunma sistemleri de ASELSAN’a emanet

Bilindiği gibi, Türkiye’nin önde gelen savunma şirketi ASELSAN, geçtiğimiz ayın başında da Ukraynalı Ukrspetsexport şirketi ile Ukrayna’nın hava savunma sistemlerinin modernizasyonu konusunda iş birliği anlaşması imzalamıştı.