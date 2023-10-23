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Ekonomi O ülkenin vatandaşları Türkiye'den her gün 24 adet konut satın alıyor
Ekonomi

O ülkenin vatandaşları Türkiye'den her gün 24 adet konut satın alıyor

Yeniakit Publisher
2023-10-23 16:36:00 -
O ülkenin vatandaşları Türkiye'den her gün 24 adet konut satın alıyor

Ukrayna savaşı sonrası Türkiye'ye ilgisi artan Rusya Federasyonu vatandaşları, sıcak illerimizden günde ortalama 24 adet konut satın alıyor.

Dünya gazetesinin haberine göre eylül ayında Rusya Federasyonu vatandaşları, Türkiye'den 722 konut satın aldı. Bu, günde ortalama 24 satış anlamına geliyor.

Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 327 konut ile İran, 191 konut ile Irak, 148 konut ile Almanya vatandaşları izledi.

Ocak-eylül döneminde yabancılara konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,5 azalarak 28 bin 64 oldu.

Antalya'da bu yıl 48 bin 150 konut satışı gerçekleşti. Ekim ayına kadar 10 bin 372 konut yabancıya satıldı.

Yabancılara konut satışında Antalya'nın ardından 8 bin 965 konutla İstanbul, 2 bin 176 konutla Mersin, 867 konutla Ankara yer aldı.

Geçen yıl Rusya-Ukrayna çatışmaları sonradı ocak-eylül döneminde Antalya'da yaşanan yabancılara yönelik konut satışı yoğunluğu, bu yıl aynı dönemde gerçekleşmedi. Geçen yıl ocak- eylül döneminde 14 bin 656 olan yabancıya konut satışı, bu yıl aynı dönemde 10 bin 372'ye geriledi.

Türkiye'de bu yıl yabancıların en fazla konut aldığı kent olan Antalya'da, 48 bin 150 satıştan 10 bin 372'si yabancılara yönelik oldu.

Türkiye genelinde eylül ayında konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre; yüzde 9,5 azalarak 102 bin 656 oldu. İstanbul 15 bin 247 konut satışı ve yüzde 14,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre; İstanbul'u 9 bin 48 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 5 bin 476 konut satışı ve yüzde 5,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 47 konut ile Ardahan, 55 konut ile Hakkari ve 77 konut ile Bayburt oldu. Ocak-eylül dönemindeki konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 azalışla 900 bin 74 olarak gerçekleşti. Yabancılara eylül ayındaki konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 azalarak 2 bin 930 oldu. Eylül ayında toplam konut satışları içinde, yabancıların payı yüzde 2,9 oldu. Yabancılara konut satışlarında ilk sırayı 1007 konut ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 978 konut satışı ile İstanbul, 211 konut satışı ile Mersin izledi.

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Yorumlar

Kakalin

BÖYLE GİDERSE ANTALYA RUSYANIN EYALETİ OLACAK GUNEYDE URFA ANTEP HATAY SURIYELILERIN SÜREKLİ DOGURMASIYLA SURIYELILERİN OLDU SAYILIR.. ESAT TEK KURSUN ATMADAN 5 MILYON SURİYELIYİ KAKALADI BİZE.
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