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Sağlık O ülkenin sağlık sistemi çöktü! Doktorlar isyan etti
Sağlık

O ülkenin sağlık sistemi çöktü! Doktorlar isyan etti

Koronavirüs salgınının hızla artış gösterdiği İsviçre'de beş üniversite hastanesinin başhekimi Sağlık Bakanı'na ortak mektup yazarak hastalara yetişemediklerini iletti.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 21:05:00 -
O ülkenin sağlık sistemi çöktü! Doktorlar isyan etti

İsviçre'de Sağlık Bakanı'na ortak mektup yazan beş üniversite hastanesinin başhekimi hastalara yetişemediklerini iletti. Zürih Üniversitesi Hastanesi'nden Dr. Gregor Zuend, "Hastanede yer olmadığı için genç bir kanser hastasını tümörünü almadan eve yollamak zorunda kaldık." dedi.

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İsviçre merkezli SonntagsZeitung Gazetesi'nin haberine göre, başhekimler mektupta, hastanelerdeki doluluk nedeniyle Covid-19 dışındaki hayati hastalıklara sahip hastalara ameliyat yapılamadığını, yoğun bakım yatağı bulmakta zorlandıklarını belirtti. Zürih, Bern, Basel, Lozan ve Cenevre Üniversite Hastaneleri'nin başhekimlerinin imzaladığı mektupta, önlemler sıkılaştırılmazsa yaşanabilecek üçüncü bir Covid-19 dalgasının sağlık sisteminin çökmesine yol açacağı vurgulandı.

'Tümörü alamadan eve yoladık'

İsviçre'de Ekim ayından bu yana sadece bu beş hastanede 4 binden fazla ameliyatın ertelendiği belirtildi. Zürih Üniversitesi Hastanesi'nden Dr. Gregor Zuend, hastanede yer olmadığı için genç bir kanser hastasını tümörünü almadan eve yollamak zorunda kaldıklarını söyledi.

Son 28 günde korkutan artış

İsviçre'de ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 1.8'inin son 28 günde enfekte olduğu belirtiliyor.

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Yorumlar

Gökhan Afşar

biraz sıkıntı görün bakalım Avrupa nın zenginleri
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