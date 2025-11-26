'O ülkenin nüfusunun %95’ini Rus yapacağız'

Putin’in imzaladığı belge, 2036 yılına kadar Ukrayna nüfusunun %95’inin Rus olmasını hedefliyor. “2036 yılına kadar Ukrayna nüfusunun %95’inin Rus olmasını sağlamak için önlemler alınmalıdır.”

Salı günü yayımlanan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan bir belge, 2022'de başlayan Ukrayna işgalinden bu yana Moskova’nın ilhak ettiği bölgelerde Rus dili ve kimliğinin kökleştirilmesini talep ediyor.

"2036’ya Kadar Rusya’nın Ulusal Politika Stratejisi" başlıklı belge, bir kararname olarak yayımlandı ve şu ifadeye yer veriyor:

“2036 yılına kadar Ukrayna nüfusunun %95’inin Rus olmasını sağlamak için önlemler alınmalıdır.”

Rusya ile Ukrayna arasında, Sovyetler Birliği dönemi öncesine dayanan güçlü tarihsel bağlar bulunuyor. Bazı Ukraynalıların geçmişte Rusya’ya sempati duyduğu ve çoğunun iki dili de konuştuğu biliniyor.

Ancak savaşın başlamasıyla bu sempati büyük ölçüde yok oldu. Yapılan anketler, Ukrayna’da Rusça kullanımının önemli oranda azaldığını gösteriyor.

Putin, Şubat 2022’de Ukrayna’ya askeri saldırı emri verdiğinde, bu operasyonun hedeflerini şu şekilde açıklamıştı:

Ukrayna’nın “militarizmden arındırılması, Nazizm’in temizlenmesi, Doğu Ukrayna’daki Rusça konuşanları, Kremlin’in iddia ettiği üzere, ayrımcılıktan kurtarma

İlk altı ay içinde, Rusya Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini tek taraflı olarak ilhak etti. Ancak bu bölgelerin tamamında askeri kontrol sağlamış değil.

Ocak 2026’da yürürlüğe girecek olan belgede şu ifadeler yer alıyor:

“Doğu bölgelerindeki kontrolün sağlanması, Rus devletinin tarihî topraklarının birliğini yeniden tesis etme koşullarını oluşturmuştur.”

Belge ayrıca şu hedefleri sıralıyor:

Rus sivil kimliğini güçlendirmek, Rusça kullanımını yerleştirmek, düşman yabancı devletlerin etnik ve mezhepsel ilişkileri bozma çabalarına karşı koymak, toplum içi bölünmeleri engellemek

Putin, NATO’nun doğuya genişlemesine karşı çıkmanın yanı sıra, Rusça konuşanları savunmayı ve tarihsel olarak Rusya’ya ait görülen bölgeleri yeniden birleştirmeyi, yürüttüğü “özel askeri operasyon”un temel gerekçesi haline getirdi.