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Dünya O ülkenin cumhurbaşkanı kurdu! Çin Halk Kurtuluş Ordusu Bilişim Destek Kuvveti... Resmen duyurdu!
Dünya

O ülkenin cumhurbaşkanı kurdu! Çin Halk Kurtuluş Ordusu Bilişim Destek Kuvveti... Resmen duyurdu!

Yeniakit Publisher
2024-04-20 23:48:00 -
O ülkenin cumhurbaşkanı kurdu! Çin Halk Kurtuluş Ordusu Bilişim Destek Kuvveti... Resmen duyurdu!

Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in katıldığı bir törenle bilişim destek kuvvetini kurdu. Xi Jinping, güçlü ve modern bir bilişim destek kuvveti oluşturma çabalarını vurguladı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in katıldığı bir törenle bilişim destek kuvvetini kurdu. Xi Jinping, güçlü ve modern bir bilişim destek kuvveti oluşturma çabalarını vurguladı.

BEİJİNG, 20 Nisan (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu, bir bilişim destek kuvveti kurdu.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cuma günü Beijing'de düzenlenen kuruluş töreninde destek kuvvetine bayrak takdim etti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, güçlü ve modern bir bilişim destek kuvveti inşa etmeye yönelik yoğun çabaların altını çizdi.

 
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