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Dünya O ülkenin Cumhurbaşkanı, kendini karantinaya aldı
Dünya

O ülkenin Cumhurbaşkanı, kendini karantinaya aldı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, kendisine yakın bazı Cumhurbaşkanlığı ve üst düzey hükümet yetkililerinde koronavirüs belirtileri görülmesi üzerine karantinaya girdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 19:25:00 -
O ülkenin Cumhurbaşkanı, kendini karantinaya aldı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, kendisine yakın bazı Cumhurbaşkanlığı ve üst düzey hükümet yetkililerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtileri görülmesi üzerine karantinaya girdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, sağlık ekiplerinin Tebbun'a karantina tavsiyesinde bulunduğu ve Cumhurbaşkanı'nın gönüllü olarak bugünden itibaren 5 günlük karantinaya girdiği bildirildi.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Tebbun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sağlığının iyi olduğunu ve uzaktan çalışmaya devam ettiğini ifade etti.

Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Tebbun, "Karantina bitene kadar işime uzaktan devam edeceğim. Allah'tan tüm hastalara acil şifalar dilerim. Allah, Cezayir'imizi tüm belalardan muhafaza etsin." dedi.

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