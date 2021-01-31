O ülkenin başkentinde büyük patlama
Somali'nin başkenti Mogadişu'nun en işlek caddelerinden birinde büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi.
Somali'nin başkenti Mogadişu'nun en işlek caddelerinden birinde büyük bir patlama meydana geldi.
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Somali'nin başkenti Mogadişu'nun en işlek caddelerinden birinde büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi.
Somali'nin başkenti Mogadişu'nun en işlek caddelerinden birinde büyük bir patlama meydana geldi.
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