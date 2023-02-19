O ülkeler de Türkiye'ye taziyelerini sundu

G7 ülkeleri dışişleri bakanları, Almanya'da 59. Münih Güvenlik Konferansında bir araya geldi. G7 2023 Dönem Başkanı Japonya'nın Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa tarafından toplantıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere, ABD ve Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi G7 Dışişleri Bakanları, 2023'te Japonya'nın başkanlığında ilk kez bir araya geldi. G7 üyeleri, 6 Şubat depreminin etkileriyle mücadele eden Türkiye ve Suriye halkına en derin başsağlığı dileklerini iletti. İhtiyaç duyulan insani yardım, kriz müdahalesi ve teknik yardımın sınırsız olarak sağlanması için ortaklarla birlikte çalışıyor" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden yaklaşık bir yıl sonra, G7 üyeleri Ukrayna ile sarsılmaz dayanışmalarını ne kadar sürerse sürsün yeniden teyit etti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'nın toplantıya katılımını ve Başkan Zelenskiy'nin Kasım 2022'deki G20 Zirvesi'nde yaptığı açıklamaların da gösterdiği gibi Ukrayna'nın adil ve kalıcı bir barış taahhüdünü memnuniyetle karşıladık. Bu amaçla Ukrayna ile aktif olarak çalışmayı taahhüt ettik. Rusya'yı Ukrayna'daki tüm kuvvetlerini ve teçhizatını derhal ve koşulsuz olarak geri çekmeye ve Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içindeki bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymaya çağırdık. Yalnızca Ukrayna'nın değil, tüm uluslararası toplumun çıkarları için Rusya'nın saldırganlığına karşı bu temel ilkeyi savunmayı taahhüt ettik. G7 üyeleri, Rusya'daki savaşın ve Rus hükümetinin enerji ve gıdayı silah haline getirmesinin neden olduğu küresel acıyı hafifletmeye kararlı. Karadeniz Tahıl Girişimi'ni sürdürmenin ve genişletmenin kritik önemini yeniden teyit ettik ve Rus makamlarının küresel talebi karşılamak için denetim ve operasyonların hızını artırması gerektiğini vurguladık. Rusya'nın suçu başkalarına atmaya çalışan küresel çapta ortaya çıkan bilgi manipülasyonunu ve dezenformasyon kampanyalarını sürekli olarak kullanmasını kınandı" ifadeleri kullanıldı.