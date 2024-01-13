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Dünya O ülkeden uyarısı: toplanma zamanı der gibi Etiyopya'ya şok uyarı verdi! Her an yerle bir olabilir, hangi yolu kullanacaklar!
Dünya

O ülkeden uyarısı: toplanma zamanı der gibi Etiyopya'ya şok uyarı verdi! Her an yerle bir olabilir, hangi yolu kullanacaklar!

Yeniakit Publisher
2024-01-13 00:18:00 - 2024-01-13 00:31:52
O ülkeden uyarısı: toplanma zamanı der gibi Etiyopya'ya şok uyarı verdi! Her an yerle bir olabilir, hangi yolu kullanacaklar!

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud uyarı geldi: Etiyopya hükümeti ve terör örgütü Eş-Şebab'ın aynı gündemi paylaştığını belirterek, "Etiyopya'yı durması için uyarıyoruz." dedi. Son dönemde yapılan bu uyarısı merak edildi aksi olursa hangi yolu kullanacaklar... Somali'den Etiyopya'ya uyarı

Mahmud, başkent Mogadişu'da bir camide yaptığı konuşmada, Etiyopya hükümetine, Somali'nin egemenliğini ihlal etmekten vazgeçme çağrısı yaptı.

Mahmud, "Bugün düşmanımız iki. Biz direniş geçmişi olan insanlarız. İçerideki düşmana (Eş-Şebab) ve dışarıdan gelen işgale direneceğiz. Bunu yapabilecek kapasitedeyiz ve aksini düşünen herkes uyuyor ve onları uyanmaya çağırıyoruz. Etiyopya'yı durması için uyarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiyopya ve Eş-Şebab'ın ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğünü tehdit etmek gibi ortak bir gündemi paylaştığını söyleyen Mahmud, ülkesinin kendisini savunmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland, 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptıyla Etiyopya'ya ticari ve askeri amaçlar için kıyılarını kullanma izni vermişti.

Somaliland nihai anlaşmanın imzalanmasıyla Etiyopya'nın kendisini bağımsız olarak tanıyacağını duyurmuştu.
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Somali'nin tepkisini çeken anlaşma sonrası bölge ülkeleri liderleri, tansiyonu düşürme çağrısında bulunmuştu.

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