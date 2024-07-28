O ülkeden Türkiye'ye akın ettiler! Çin'den yola çıkmışlardı: Türkiye'ye ulaştılar! Geldi, peynir ekmek gibi satılacak

Çinli off-road SUV markası JAECOO’nun Çin’den yola çıkan JAECOO 7 araçları bu hafta Türkiye limanlarına ulaştı. Yapılan açıklamaya göre Amarka, ilk off-road SUV modelini ağustos ayında Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. İşte yapılan açıklamanın detayları:

TÜRKİYE PAZARINA GİRİŞ YAPTI

JAECOO markası, kısa bir süre önce gerçekleştirdiği lansmanla Türkiye pazarına giriş yapmıştı. Türkiye marka lansmanının ardından Çin’in Dalian kentinden yola çıkan ilk parti JAECOO 7’ler bu hafta Türkiye limanlarına ulaştı. (Çin'den sevkıyat öncesi çekilen fotoğraf)

EN YÜKSEK ADETLİ SEVKIYAT

Markanın açıklamasına göre bu sevkiyat, aynı zamanda JAECOO markasının Avrupa pazarına yönelik en yüksek adetli sevkiyatı olma özelliğine sahip.

3 AĞUSTOSTA PAZARA SUNULACAK

ÖNE ÇIKAN VİDEO

JAECOO’nun ilk modeli olan JAECOO 7, ağustos ayı başlarında ise pazara sunulacak.

4 TASARIM

Şirketin açıklamasına göre modelin tetris gönümlü ön farları, bağımsız uzun/kısa hüzmeli lensler ve kayar karşılama ışığı efekti ile LED matrix teknolojisini kullanıyor.

Arazi özellikleri

Açıklamaya göre modelde kullanılan ARDIS-Tüm Zeminlerinde Akıllı Sürüş Sistemi kum, çamur ve arazi dahil olmak üzere yedi sürüş senaryosuyla zorlu arazi ve yol koşullarına kendini otomatik olarak uyarlayacak şekilde tasarlandı.

Açıklamada "JAECOO’nun tork dağılımlı dört tekerlekten çekiş kontrol sistemi, gerçek zamanlı tork dağılımına ve yol koşullarına bağlı olarak arka tekerlek torkunun dinamik olarak ayarlanmasına olanak tanıyor" denildi.