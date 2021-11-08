O ülkeden Türkiye ve Erdoğan'a 'yardım' çağrısı: İç savaş an meselesi

Bosna Hersek’te genel seçimlere yaklaşık 1 yıl kala siyasi kriz derinleşti. Ülkedeki hassas dengeler rakiplerin sert söylemleriyle sarsılmaya başladı. Son olarak Sırp Lider Milorad Dodik’in 3 Kasım’da verdiği, "Sırp Cumhuriyeti’nin bağımsızlık ilanı" mesajı ve 7 AB üyesinin "Sırpların bağımsızlığını desteklediği" gibi çıkışları, ülkede Dayton Anlaşması’nın sonunun geldiğini ve yeni savaş ihtimalini öngören yorumları arttırdı. Sırp askerlerin kendi ordularını kurmaya hazırlandıkları iddiaları, ülkedeki Müslüman halk nezdinde de büyük kaygı yarattı.

Yoğun diplomasi

Bosna Hersek’teki gelişmelere; Sırbistan ile Kosova arasında tırmanan gerginlik, Arnavutluk’un Kosova ile "birleşebiliriz" yönündeki açıklamaları da eklenince Balkanlar’ın geneline sıçrayabilecek bir gerilim ihtimaline karşı Türkiye’nin bölgeye yönelik duyarlılığı arttı. Türkiye bölge ülkeleri ve Bosna Hersek’teki taraflarla diplomasiyi yoğunlaştırdı.

Tüm taraflarla temas

Balkan ülkeleri bölgede barış ve istikrarın devamında Türkiye’yi rol oynamaya çağırırken, Bosna Hersek’te Sırplar, Hırvatlar ve Boşnaklar, Türkiye’den yardım ve destek beklentilerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletti. Geçtiğimiz hafta Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Bakir İzetbegoviç Ankara’ya gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

Barış ve istikrar toplantısı

Yine seçimlerde Hırvatlara ayrılan Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyeliğini tek başına kazanmayı hedefleyen Bosna-Hersek Hırvat Demokrat Birliği (HDZ BİH) Başkanı Dragan Çoviç ile diğer liderlerin de Erdoğan’a mektup yazdıkları bildirildi. Erdoğan, sıklıkla görüştüğü Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile geçtiğimize eylül ayında Vahdettin Köşkü’nde gerçekleştirdiği baş başa görüşmede, Balkanlar’da barış ve istikrarın korunması konusunda istişarelerde bulunmuşlardı.

Biz çaba sarf ediyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçen hafta Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı açıklamada, AB ve Avrupa ülkeleri Türkiye’yi Balkanlar’da rakip olarak görse de Balkan ülkeleri ve Bosna Hersek’teki tüm tarafların Türkiye’den destek beklediğini ifade ederek, "Dodik de diyor ki: ‘Avrupa’ya gerek yok, Türkiye bu işi yapsın.’ Niye? Biz objektif yaklaşıyoruz. Niye? Buranın barışı, istikrarı için çaba sarf ediyoruz, ekonomik kalkınması için çok çaba sarf ediyoruz, yardım ediyoruz" demişti.