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Dünya

O ülkeden Rusya'yı çıldırtacak açıklama: NATO üyeliğine hazırız

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'dan komşusu Rusya'yı kızdıracak bir açıklama geldi. Gakharia, "Gürcistan NATO üyeliğine tamamen hazır" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 16:18:00 -
O ülkeden Rusya'yı çıldırtacak açıklama: NATO üyeliğine hazırız

Gürcistan ve Rusya arasında 2008 yılında yaşanan Güney Osetya Savaşı'nın 12. yılı dolayısıyla ülke genelinde anma etkinlikleri düzenlendi.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Başbakan Giorgi Gakharia, diplomatik misyon temsilcileri ve muhalefet partilerinin liderleri Güney Osetya Savaşı'nda hayatını kaybeden Gürcü askerlerin mezarlarına çelenk bıraktı.

Başkent Tiflis'teki Mukhatgverdi Mezarlığı'na gelen Zurabişvili, 12 yıl önce yaşanan savaşta hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını belirterek, "Savaş ve işgal edilmiş topraklara rağmen güçlü, demokratik, özgür ve bağımsız bir ülkeyiz" dedi.

Gürcülerin işgali kabul etmediğini ifade eden Zurabişvili, Rusya'ya asla boyun eğmeyeceklerini söyledi.

Başbakan Gakharia ise Rusya'nın 12 yıl önce Gürcistan'a saldırdığını hatırlatarak, işgalin, bugün Gürcistan'ın yaşadığı en büyük sorun olduğuna dikkat çekti.

"NATO üyeliğine tamamen hazırız"

NATO ile ilgili sürecin devam ettiğini ve Gürcistan'ın güvenliği için bunun son derece önemli olduğunu vurgulayan Gakharia şunları söyledi:

"Bugün Gürcistan NATO üyeliğine tamamen hazır ve ortaklarımız bunu görüyor ve takdir ediyor. Bu hedefe ulaşacağız."

Güney Osetya ve Abhazya sorunu

Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993'te 13 ay boyunca savaş yaşanmış, Rusya ile Gürcistan arasında ise 2008'de "Güney Osetya Savaşı" olarak bilinen çatışmalar çıkmıştı.

Savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmiş, Rusya 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımıştı.

Gürcistan ise buna karşılık Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmiş, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kesilmesi sonrası ara buluculuk rolünü İsviçre üstlenmişti.

 

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