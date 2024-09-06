O ülkeden İsrail'e gözdağı: Savaş ilanı kabul edeceğiz

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlileri Ürdün'e tehcir etmeye yönelik her türlü girişiminin 'savaş ilanı' olarak kabul edileceğini açıkladı.

'Savaş ilanı kabul edeceğiz'

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi Amman'da Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile ortak basın toplantısında bir araya geldi. Toplantıda İsrail'in Batı Şeria'daki Filistinlileri Ürdün'e tehcir etmeye yönelik her türlü girişimini 'savaş ilanı' olarak kabul edeceklerini vurguladı.

'İsrail müzakereleri sekteye uğrattı'

Toplantıda Safedi, Katar'da düzenlenen dolaylı müzakerelere ilişkin, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu suçladı. Müzakerelerde İsrail tarafının tavır değiştirip yeni şartlar ortaya attığını ifade etti.

Almanya İsrail'e silah satışını neden durdurmuyor?

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik İsrailli bakanların söylem ve fillilerini kınadı. Almanya'nın İsrail'e yönelik silah satışı sorusuna ise "Silah ihracatına yönelik sıkı bir politika izliyoruz ve bu konuda kararlıyız. İsrail'e ihraç ettiğimiz silahlar savaş silahları değildir" açıklamasında bulundu.

İki devletli çözümün hayata geçirilmesini belirten Dışişleri Bakanı Baerbock "Orta ve Yakın Doğu'nun gerçek bir felaketin eşiğinde olduğunu, bu bağlamda bölgede kalıcı barış ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesinin elzem olduğunu" ifade etti.