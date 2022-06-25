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Dünya O ülkeden Hakan Fidan'a üst düzey ziyaret! 'Sinsi bir sabotaj'
Dünya

O ülkeden Hakan Fidan'a üst düzey ziyaret! 'Sinsi bir sabotaj'

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in Türkiye ziyaretinde MİT Başkanı Hakan Fidan'a ziyaret düzenleyerek teşekkür ettiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 13:30:00 -
O ülkeden Hakan Fidan'a üst düzey ziyaret! 'Sinsi bir sabotaj'

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in, son Ankara ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla MİT'i ziyaret ettiği, Hakan Fidan'la görüşerek; iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği için Fidan'a teşekkür ettiği ifade edildi.

İsrail ile Türkiye arasındaki normalleşme adımları, karşılıklı üst düzey ziyaretlerle devam ediyor. Son olarak İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Ankara'ya gelerek mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüştü. İkili daha sonra basın toplantısı düzenledi.

"Hakan Fidan ile görüştü" iddiası

İsrail basınından Lapid'in ziyaretine ilişkin dikkat çeken bir iddia geldi. Lapid'in Çavuşoğlu'yla birlikte MİT'i ziyaret ettiği ve Hakan Fidan'la görüştüğü ifade edildi.

Anadolu Ajansı (AA) Orta Doğu ve Kuzey Afrika Editörü Turgut Alp Boyraz, İsrail'in Kanal 12 Televizyonu Dış Haberler Editörü Arad Nir'in; "İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Ankara ziyareti esnasında Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile birlikte MİT'i ziyaret etti. Burada Hakan Fidan ile görüşen Lapid, iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği için Fidan'a teşekkür etti" paylaşımını Türkçe'ye çevirerek takipçilerine aktardı.

Konu ile alakalı bir değerlemdirme yapan gazeteci Erem Şentürk ise, "İran leş gibi bir acem oyununu Türkiye'ye bulaştırmak istiyor.

Türkiye, İran'ın retorik şarlatanlıktan başka bir şey olmayan kirli savaşı için Türkiye'yi alan olarak kullanmasına izin vermiyor.

Öte yandan İsrail ise bu kasıtlı açıklamalarla sinsi bir sabotaj yürütüyor" dedi.

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Yorumlar

Hele bakın.

Ey E.İmamoğlu'na Rum soyu diyenler. Ermeni ve HDP'lileri destekliyor diye suçlayanlar. İktidar ve yandaşları, İsrail ile ilişkileri iyileştirme çabasında. Hani Filistin hani Kudüs hani öldürülen Filistinli kardeşlerimiz davanız.

Özkan

Adam Fidana teşekkür etmiş. Sinsi bi oyundan bahsediliyor!
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