O ülkeden flaş Türkiye hamlesi! Milli silahlarımız için bunu yapacaklar
Pakistan'da 15-18 Kasım'da gerçekleştirilecek IDEAS 2022 Fuarı'nda, Türk mühendislerinin eserleri olan, askeri deniz platformları ve taktik mini insansız hava aracı (İHA) sistemleri sergilenecek.
Yurt dışındaki fuarlar, Türk savunma sanayiinin yüzakı silahlarına ilgi göstermeye devam ediyor.
Pakistan'da 15-18 Kasım'da gerçekleştirilecek IDEAS 2022 Fuarı'nda, Türk mühendislerinin eserleri olan, askeri deniz platformları ve taktik mini insansız hava aracı (İHA) sistemleri sergilenecek.