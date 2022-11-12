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Gündem O ülkeden flaş Türkiye hamlesi! Milli silahlarımız için bunu yapacaklar
Gündem

O ülkeden flaş Türkiye hamlesi! Milli silahlarımız için bunu yapacaklar

Pakistan'da 15-18 Kasım'da gerçekleştirilecek IDEAS 2022 Fuarı'nda, Türk mühendislerinin eserleri olan, askeri deniz platformları ve taktik mini insansız hava aracı (İHA) sistemleri sergilenecek.

Yeniakit Publisher
2022-11-12 09:46:00 -
O ülkeden flaş Türkiye hamlesi! Milli silahlarımız için bunu yapacaklar

Yurt dışındaki fuarlar, Türk savunma sanayiinin yüzakı silahlarına ilgi göstermeye devam ediyor. 

Pakistan'da 15-18 Kasım'da gerçekleştirilecek IDEAS 2022 Fuarı'nda, Türk mühendislerinin eserleri olan, askeri deniz platformları ve taktik mini insansız hava aracı (İHA) sistemleri sergilenecek.

 

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