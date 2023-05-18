  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altın fiyatları azalışta! Altın fiyatlarına 2. darbe: İkinci tur kararı sonrası şok fiyat, aniden değişti! Altının kilogramı geriledi

Buket Aydın'dan KK seçmeni için olay sözler: Antidepresan kullanacak hale geldiler

Kılıçdaroğlu’nun milliyetçilik oyununu HDP’li isim bozdu! 'PKK’lıların özgürlüğü için sandığa gidin'

Türkiye'deki en ucuz SUV arabalar belli oldu!

"Fırsat doğdu" deyip açıkladı! İslam Memiş'ten yatırımcılara yeni tavsiye

Rus isim paylaşım yaptı: İkinci ayın belirleyici olacağı anlayışıyla uzattık! Rusya'dan tahıl anlaşması çıkışı

Milliyetçileri 'nasıl kandırırım' derdinde! Bay Kemal, Oda TV'yi bile inandıramadı

Yumurtaları toprağa gömün 6 hafta bekleyin! Sonuç inanılmaz

PKK’ya sırtını yaslayan CHP’den yeni strateji! 'Abdullah Öcalan’ı...'

Savaş döneminin en çok konuşulanları arasında! Stratejik üründe müjdeli haber
Siyaset O ülkeden flaş çıkış: Erdoğan'ı bir kez daha tebrik ediyorum
Siyaset

O ülkeden flaş çıkış: Erdoğan'ı bir kez daha tebrik ediyorum

Yeniakit Publisher
2023-05-18 21:26:00 -
O ülkeden flaş çıkış: Erdoğan'ı bir kez daha tebrik ediyorum

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin uzatılmasındaki rolü nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin uzatılması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rolünü değerlendirdi.

Karadeniz Tahıl Girişimi'nin 2 ay daha uzatılmasını memnuniyetle karşıladığını belirten Rama, "Kritik rolünden dolayı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha tebrik ediyorum. Dünya piyasalarına kesintisiz bir şekilde hayati tahıl arzının sağlanması dünya çapında gıda güvenliğinin sağlanması için kritik öneme sahiptir." ifadelerini kullandı.

Anlaşma, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle baş gösteren gıda krizini önlemek için iki ülke arasında Türkiye'nin girişimleri ve Birleşmiş Milletler'in kolaylaştırıcılığıyla 22 Temmuz 2022'de imzalanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, imzalandığı günden bu yana çeşitli defalar uzatılan ve 18 Mayıs'ta sona ermesi beklenen anlaşmanın 2 ay daha uzatıldığını duyurmuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23