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Spor O ülkeden Fatih Terim'e "Milli Takım'ın başına geç" teklifi!
Spor

O ülkeden Fatih Terim'e "Milli Takım'ın başına geç" teklifi!

Bosna Hersek Futbol Federasyonu'nun, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'i, Milli Takım teknik direktörü yapmak istediği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 14:26:00 -
O ülkeden Fatih Terim'e "Milli Takım'ın başına geç" teklifi!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e Bosna Hersek Milli Takımı'ndan teklif geldi.

A Spor'un haberine göre Terim, eğer teklifi kabul ederse, hem sarı kırmızılıların başında kalmaya devam edecek, hem de Bosna Hersek Milli Takımı'nı çalıştıracak.

2017 yılında Bosna Hersek Futbol Federasyonu ile Fatih Terim arasındaki görüşmelerde aracılık yapan eski Galatasaraylı futbolcu Tarık Hodzic, yaptığı açıklamada Terim'in, Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan resmi teklif beklediğini ifade etmişti.

Hodzıc aracılık yapmıştı

Daha önce Hodzic, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Federasyondan resmi teklifte bulunmasını talep ettiler. Gelecek teklife göre Terim de hızlı bir şekilde cevabını iletecektir. Teknik direktör adaylarıyla görüşmeleri yürüten isimlerden Sead Kajtaz ile görüştüm ve Terim'in talebini kendisine ilettim." demişti.

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