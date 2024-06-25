O ülkeden ev almak isteyenlere: 1 milyonu hibe veriyor... Sürpriz hareket, heyecanlandıran paylaşım!

İtalya’nın kırsal kesimleri, göç nedeniyle boşalan evler ve durgun ekonomilerle boğuşuyor. Bölge sakinleri daha iyi iş imkanları için şehirlere göç ederken, geride kalanlar hayalet kasabalar ve çürüyen evlerle karşı karşıya kalıyor. Bu sorunu çözmek için bölge konseyleri çeşitli çözümler üretti. Sicilya’daki bazı kasabalar, evleri 3 euro gibi sembolik fiyatlara satmaya başladı. Böylece evler bakımsızlıktan kurtulurken, kasabalara yeni sakinler de gelmiş oluyor.

Toskana’da ise farklı bir çözüm tercih edildi. Yetkililer, belirli bir süre bu kasabalarda ikamet edecek kişilere maaş ödemeye başladı. Bu sayede kasabalar canlanırken, göç eğilimi de azalıyor. Bu girişimlerin ne kadar başarılı olacağı zaman gösterecek. Ancak, İtalya’nın kırsal kesimlerini canlandırmak için ilginç ve yenilikçi çözümler sunduğu kesin.

HİBEDEN YARARLANMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

‘Dağlarda İkamet 2024’ adı verilen yeni program kapsamında başvuru sahiplerine Toskana kırsalında bir ev satın almaları için 10.000 ila 30.000 euro arasında para verilecek. Ancak bu evin, Toskana’da nüfusu 5,000’den az olan bir dağ kasabasında olması gerekiyor. Buna ek olarak, mali katkı mülkün satın alma ve yenileme maliyetinin yüzde 50’sini geçemeyecek. Toskana bölge başkan yardımcısı Stefania Saccardi, Toskana dağlarının “yeniden keşfedilecek köylere sahip eşsiz güzellikte bölgeler olduğunu ancak nüfusun azalmasından muzdarip olduklarını” belirtti. “Dolayısıyla bu belediyelerden birinde yaşamaya karar vermek, özellikle gençler için hem bir meydan okuma hem de bir fırsat ve yeni bir yaşam tercihi şansı olabilir.” Burada dikkat edilmesi gereken husus, hibeye kimlerin başvurabileceği konusunda katı koşullar olması.



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BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru sahiplerinin İtalyan vatandaşı veya başka bir Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinden birinin vatandaşı olması gerekiyor. 10 yıldan az olmamak kaydıyla oturma iznine sahip AB vatandaşı olmayan kişiler de başvurabiliyor. Ayrıca başvuru sahiplerinin bir İtalyan kasabasında veya şehrinde ikamet kaydı olması ancak İtalyan Ulusal İstatistik Enstitüsü tarafından kategorize edildiği üzere bir dağ kasabasında yaşamıyor olmaları gerekiyor. Başvurular, Toskana Bölgesi web sitesindeki çevrimiçi form kullanılarak yapılabilir ve 27 Temmuz günü yerel saatle 13:00’e kadar gönderilmesi gerekiyor.