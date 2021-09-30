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Dünya O ülkeden Erdoğan'a yardım çağrısı
Dünya

O ülkeden Erdoğan'a yardım çağrısı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, Rusya'nın tutukladığı Ukrayna vatandaşlarının serbest bırakılması için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan destek istediğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 17:16:00 -
O ülkeden Erdoğan'a yardım çağrısı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, Rusya'nın tutukladığı Ukrayna vatandaşlarının serbest bırakılması için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan destek istediğini bildirdi.

Kuleba, düzenlediği basın toplantısında, Zelenskiy ve Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulundukları New York'ta bire bir ve delegasyonlar kapsamında uzun görüşmeler gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Kuleba, görüşme sırasında Zelenskiy'nin Erdoğan'a, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal'in de aralarında olduğu 450 kişilik Ukraynalı tutukluların listesini verdiğini söyledi.

Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den onlar için ricada bulunmasını istediklerini belirten Kuleba, Ukraynalıları Rus hapishanelerinden kurtarmak zorunda olduklarını ifade etti.

 

 

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