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Dünya O ülkeden dikkat çeken açıklama: Tüm imkanlarımızı Filistin davasının hizmetine sunuyoruz
Dünya

O ülkeden dikkat çeken açıklama: Tüm imkanlarımızı Filistin davasının hizmetine sunuyoruz

Adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmak için iki devletli çözümden başka bir alternatif olmadığını vurgulayan Ürdün Kralı 2. Abdullah, "Ürdün tüm imkanlarını ve diplomatik ilişkilerini Filistin davasının hizmetine sunuyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 11:39:00 -
O ülkeden dikkat çeken açıklama: Tüm imkanlarımızı Filistin davasının hizmetine sunuyoruz

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, başkent Amman'daki El-Hüseyniye Sarayı'nda parlamentonun ikinci kanadı olan Senato Başkanı ve komisyon başkanlarıyla bir araya geldi.

Kral 2. Abdullah, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve böylelikle Filistinlilerin meşru haklarını elde edecekleri siyasi bir çözüme zemin hazırlanması için bölgesel ve uluslararası düzeyde çabaları yoğunlaştırmanın önemini vurguladı.

Adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmak için "iki devletli çözümün" dışında bir alternatif olmadığını vurgulayan Ürdün Kralı, şunları kaydetti:

"Ürdün tüm imkanlarını ve diplomatik ilişkilerini Filistin davasının hizmetine sunuyor. Ürdün, Haşimi vesayeti doğrultusunda, Kudüs'teki Müslümanlar ve Hristiyanlar için kutsal olan mekanları korumak amacıyla tüm çabalarını sürdürüyor."

Kral Abdullah, İsrail saldırılarından sonra Gazze halkının sıkıntılarının hafifletilmesi ve Kudüs'teki Filistinlilerin desteklenmesi gerektiğini belirtti.

İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan Vadi Arabe Barış Antlaşması ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın Mart 2013'te imzaladığı ''Kudüs ve Kutsal Yerleri Koruma'' anlaşmasına göre, Ürdün'ün Kudüs ve Filistin topraklarındaki kutsalları koruma hakkı bulunuyor.

İsrail'in Gazze saldırıları

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi evlerinden olmuştu.

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Yorumlar

Kudüsün silah atılmadan teslim edilmesinde, sadece eski kudüsün bir kapısında "göstermelik risksiz çatışşma tiyatrosu" ile bir grup ürdün askerinin siyonistlerce şehid edilmesinde HAİN ÜRDÜN DİKTATÖRLERİNİN PAYINI UNUTMAYIZ!

Osmanlıya ihanet, ARabistanı, ortadoğuyu İNGİLİZ/SİYONİST VB İNB KÖPEĞİ HAİNLER OLMADAN BAŞARAMAZLARDI... önce itiraf edin, sülalenizin ihanetiyle yüzleşin, osmanlıyla/mirtasçısı Türkiyeyle tüm müslümanlarla filistinlilerle helalleşin, sonra gölge etmeyin...başka bir şey istemez...SİYONİST DEVLET GERÇEKTEN TEHLİKE GÖRDÜĞÜNE ÇOKTAN OPERASYON YAPMIŞ KAN GÖLÜNE ÇEVİRMİŞTİ ÜLKELERİNİ ...SİZİN DİKTATÖRLÜĞÜNÜZ OLDUKÇA MUTLU MESUT VE SİYON ZULMÜNDEN GÜVENDESİNİZ!!!! neden acaba
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ingiliz alçaklarından sonra Kudüsün siyonistlere tesliminde

Mescidi Aksanın tüm kapuılarını korumakla görevli emanetci ürdün askerlerine önceden haber veriliyor "çatışma olmadan teslim edin Mescidi Aksayı" diye...terkediyorlar bölgelerini... sadece bir kapısı HARİÇ, orada "çatışarak aldındı kanlı tiyatrosu için" bir kapıdaki ürdünlü askerlere bilerek haber verilmiyor...SİYONİST TERÖRİST İSRAİL KATİLLERİ otomatik silahlarla bir avuç kapının güvenliğini korumakla görevli ürdün askerini tarıyorlar katlediyorlar...YETİNMİYORLAR...MERMER KAPININ ÜSTÜNDEKİ KURAN'I KERİMDEN AYETLERİN YAZILI OLDUĞU KİTABEYİ DE TARIYORLAR, BİNLERCE METRMİ SIKIYORLAR.... Kitabe zarar görüyor, SADECE "ALLAH KELİMESİ HARİÇ!!!" bugün halen tüyler ürpertici ibretlik olayaın ve kitabenin o günkü hali orada delil olarak duruyor....son Kudüs ziyaretimde fotoğraflarını çektim ve bu olaydan çok etkilendim....İŞTE SİYONİST DEVLET VE İŞBİRLİKÇİ ÜRDÜN DİKTATÖRLÜĞÜ
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