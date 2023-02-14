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Gündem O ülkeden deprem için geldi Müslüman oldu
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O ülkeden deprem için geldi Müslüman oldu

Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik depremin vurduğu Malatya'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Çinli Jun Cang, Müslüman olarak Yusuf ismini aldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 09:56:00 -
O ülkeden deprem için geldi Müslüman oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden olan Malatya’ya gelen Çin Halk Cumhuriyeti arama kurtarma ekibi, Artvin'in Yusufeli ilçesinden gelen belediye ekipleri ile birlikte arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
Enkazdan Kur'an-ı Kerim'i çıkardı, Müslüman oldu


Çinli arama kurtarma ekibinde görevli Jun Cang, enkaz altında Kur'an-ı Kerim’i görünce çıkartarak, Yusufeli ekibinden Sinan Kaçmaz’a teslim etti. Kaçmaz, enkaz altından çıkan Kur'an-ı Kerim'i Cang’a hediye etmeye karar verdi. Kur'an-ı Kerim'i alan Jun Cang, kelimeyi şahadet getirerek Müslüman oldu.
Yusuf ismini aldı
Bunun üzerine Kaçmaz, Çinli arama kurtarma personeline Yusuf ismini verdi.

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