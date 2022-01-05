O ülkeden ABD'ye büyük şok! Türkiye'ye yaptığını yapınca...

Kuzey Kore ile sık sık gerilim yaşayan Güney Kore, hava kuvvetlerini güçlendirmek için adeta dört koldan çalışıyor.

Güney Kore'nin, ABD şirketi ve F-35'in ana yüklenicisi Lockheed Martin'in ortaklığında geliştirilen KF-21 Boramae (Hawk) için, 2022 en kritik yıl olacak. KF-21 prototipi çeşitli yer testlerinden geçerken, ilk uçuşu için geri sayıyor.

ABD'nin Lockheed Martin firmasından 40 adet F-35A savaş uçağı satın alan ülke, aynı zamanda kendi yerli uçak projesinde de hız kesmiyor.

KF-21 Boramae (Hawk) olarak adlandırılan savaş uçağı projesinin ilk prototipi, geçen yıl ortaya çıkmıştı. Görüntülenmesinden sonra birkaç KF-21 prototipi, çeşitli yer testlerine tabi tutuldu. Uçağın uçuş testleri için geri sayım başlarken, proje için en kritik yılın 2022 olacağı bildiriliyor.

ABD f-35 sattı, teknolojiyi vermedi! KF-21 için kendileri geliştirdi

Kore Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri'nin 40 adet F-35A savaş uçağı satın aldığı Lockheed Martin, aynı zamanda KF-X programının da resmi ortağıdır. Sözleşmenin ana maddelerinden biri, KF-21'in geliştirilmesi için gerekli olan dört "çekirdek teknoloji" olarak sınıflandırılan teknoloji transferlerini içeriyordu.

Dört "çekirdek teknoloji" şunlardı: Aktif Elektronik Olarak Taranan (AESA) Radar, Radyo Frekansı (RF) Karıştırıcı, Elektro-Optik Hedefleme Bölmesi (EO-TGP) ve Kızılötesi Arama ve İzleme (IRST).

Ancak, ABD Kongresi teknolojilerin çok hassas olduğu yönünde çıkışlarla, süreci yavaşlattı. Bu, KF-X programını tehlikeye attı ve Güney Kore'deki birçok kişi programın bu teknolojiler olmadan uygulanabilirliğinden şüphe etti.

Bununla birlikte, derinlemesine bir fizibilite çalışmasından sonra, Savunma Geliştirme Ajansı (ADD), bu teknolojilerin yerli olarak geliştirilebileceği sonucuna vardı. Bu fizibilite çalışması, KF-X programını tekrar rayına oturttu ve bugün olduğu yere getirdi.

En zoru AESA, başarıya ulaştı

AESA radar geliştirme, şüphesiz dört çekirdek teknoloji arasındaki arasında en yüksek profilli geliştirme programıydı. Tüm hesaplara göre, sistem sorunsuz şekilde ilerliyor.

Güney Kore Silahlı Kuvvetleri, radarın hava testlerinde son derece iyi performans gösterdiğini duyurdu.

Diğer sistemlerin geliştirilmesinin de Ar-Ge yoluyla yerli veya uluslararası ortaklarla iş birliği içinde geliştirildiği belirtiliyor.