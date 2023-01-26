O ülkeden 193 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyorlar! En güçlü pasaport sıralamasında ilk sıraya yükseldi!

18 yıldır 'Pasaport Endeksi' derleyen Henley & Partners bu yıl sonuçları Dünya Bankası tarafından sağlanan bilgilerle karşılaştırdı.

Yani sonuçlar dünyanın en güçlü ve en güçsüz pasaportlarını ortaya koymanın yanı sıra bir pasaportun küresel ekonomiye hangi oranda erişebildiğini de gösteriyor.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ PASAPORTU HANGİ ÜLKEYE AİT?

Sonuçlara göre listede ilk sırada Japonya pasaportu son sırasında ise Afganistan pasaportu yer alıyor. Çalışmanın sonuçları, dünya çapındaki ekonomik uçurumun derinliğini de gözler önüne seriyor.

2014 yılında sahip olunabilecek en güçlü pasaport olan ABD pasaportunun son 9 yılda önemli ölçüde güç kaybettiği görülüyor. ABD pasaportu bu yıl 186 vizesiz destinasyona erişimle 7. sırada yer aldı.

Diğer taraftan BAE ise artan popülaritesinin ve ekonomik başarısının bir göstergesi olarak sadece 10 yılda 64. sıradan 15. sıraya yükseldi.

PASAPORT GÜCÜ, KÜRESEL EKONOMİK VERİLERLE PARALEL

Henley & Partners, 'Pasaport Endeksi' için topladığı verileri Dünya Bankası tarafından sağlanan bilgilerle de karşılaştırdı. karar'a göre: Bu ek araştırma, pasaport gücüyle ekonomik güç arasındaki ilişkiyi de gözler önüne seriyor. Verilere göre pasaportların yalnızca yüzde 6'sının küresel ekonominin yüzde 70'inden fazlasına erişimi var.

Örneğin, Japon pasaportunun vizesiz girebildiği 193 destinasyon, küresel ekonominin yüzde 98'ini temsil ediyor. Buna karşılık, listenin sonunda yer alan Afganistan pasaportu küresel gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 1'inden daha azına erişebiliyor.

Yani sonuçlar dünya çapındaki ekonomik uçuruma işaret ediyor.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ PASAPORTLARI

1) Japonya / 193 varış noktası

2) Singapur ve Güney Kore / 192 varış noktası

3) Almanya ve İspanya / 190 varış noktası

4) Finlandiya, İtalya, Lüksemburg / 189 varış noktası

5) Avusturya, Danimarka, Hollanda, İsveç / 188 varış noktası

6) Fransa, İrlanda, Portekiz, Birleşik Krallık / 187 varış noktası

7) Belçika, Çek Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, Norveç, İsviçre, Amerika Birleşik Devletleri / 186 varış noktası

8) Avustralya, Kanada, Yunanistan, Malta / 185 varış noktası

9) Macaristan, Polonya / 184 varış noktası

10) Litvanya, Slovakya / 183 varış noktası

DÜNYANIN EN GÜÇSÜZ PASAPORTLARI

1) Afganistan / 27 varış noktası

2) Irak / 29 varış noktası

3) Suriye / 30 varış noktası

4) Pakistan / 32 varış noktası

5) Yemen / 34 varış noktası

6) Somali / 35 varış noktası

7) Nepal, Filistin / 38 varış noktası

8) Kuzey Kore / 40 varış noktası

9) Libya, Kosova, Bangladeş / 41 varış noktası

10) Sudan, Sri Lanka, Lübnan, Kongo / 42 varış noktası

Türk pasaportu dünyada kaçıncı sırada?

Türkiye 38. sırada: Passport Index'in değerlendirmesinde Türkiye, Rusya ile birlikte 38. basamakta yer alıyor. Türkiye pasaportu 67 ülkeye vizesiz giriş sağlayabiliyor. 50 ülke ise Türkiye'ye elektronik vize ya da girişte vize kolaylığı sağlıyor. .