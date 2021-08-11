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Dünya O ülkedeki ‘yolsuzluk’ operasyonunda 207 kişi tutuklandı
Dünya

O ülkedeki ‘yolsuzluk’ operasyonunda 207 kişi tutuklandı

Suudi Arabistan'da düzenlenen 'yolsuzluk' operasyonunda çoğu bakanlık çalışanı 207 kişinin tutuklandığı açıklandı. Ülkede Mart ayında da aynı gerekçeyle 241 kişi tutuklanmıştı.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 22:47:00 -
O ülkedeki ‘yolsuzluk’ operasyonunda 207 kişi tutuklandı

Suudi Arabistan'ın Gözetim ve Yolsuzlukla Mücadele Kurumu (Nazaha/Nezahet) çoğu Suudi vatandaşı, bir kısmı da ülkede çalışan yabancılar olmak üzere 207 kişinin geniş kapsamlı bir 'yolsuzluk operasyonunda' tutuklandığını duyurdu.

Nazaha tarafından yapılan resmi açıklamada gözaltına alınanların savunma, içişleri, milli güvenlik, sağlık, adalet, belediye ve kırsal işler, konut, çevre, su ve tarım, eğitim, ticaret, insan kaynakları ve medya bakanlıklarında çalışan kişiler ve bu kişilere rüşvet verdiği tespit edilenlerden oluştuğu belirtildi.

Açıklama yeni olmakla beraber açıklamada tutuklanan 207 kişinin Temmuz ayında gözaltına alındıkları ve ardından tutuklandıkları belirtildi.

Suudi Arabistan'da Mart ayında da 241 kişi yolsuzluk gerekçeli olarak tutuklandığı duyurulmuştu.

Kaynak: Mepa News

 

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