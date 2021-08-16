O ülkedeki kriz aileleri ‘erkeksiz’ bıraktı!

Venezuela'nın yıllardır boğuştuğu derin ekonomik kriz nedeniyle milyonlarca kişi ülkeden ayrılmak zorunda kaldı.

2010'dan bu yana yaklaşık 6 milyon Venezuelalının maddi gerekçelerle başka ülkelere göç ettiği tahmin ediliyor.

Venezuela nüfusu 28 milyonun altına düştü

Bu nedenle doğum oranları yüksek olmasına rağmen 2010'da 28,5 milyon olan ülke nüfusu 2021'de 28 milyonun altına düşmüş durumda. Bu nedenle 2010-2021 döneminde Venezuela Amerika kıtalarında nüfusu azalan yegane ülke oldu.

"Kadın, çocuk ve yaşlılar ülkesi"

Venezuela'dan maddi sebeplerden ötürü ayrılanların ezici çoğunluğunu 15-60 yaş arasındaki erkekler oluşturuyor. Bu kitle, başka ülkelerde çalışarak Venezuela'daki ailelerine para gönderiyor ve hayatta kalmalarını sağlıyor. 15-60 yaş arasındaki erkek nüfusundaki büyük azalmayla Venezuela adeta kadınlar, çocuklar ve yaşlılar ülkesi haline gelmiş durumda.

Venezuela'da iş ve çalışma imkanlarının git gide azalması erkek nüfusu kendilerinin ve ailelerinin geçimlerini sağlamak üzere ucuz işçilikle diğer ülkelerde çalışmaya mahkum ediyor. Ülke halkının şu an tek ciddi geliri, yurt dışında çalışan aile mensuplarının gönderdikleri işçi dövizleri.

Dünyanın en kalabalık mültecileri

6 milyon Venezuelalı, ülkei savaş sebebiyle değil, ekonomik sebeplerle terk etti. Bu nedenle bir nevi mülteci olarak görülüyorlar. Bu dev sayıyla Venezuelalılar Suriyelilerin de önüne geçerek dünyanın en büyük mülteci topluluğu olarak görülüyorlar.

En çok Venezuelalı 1,8 milyonla Kolombiya'da bulunuyor. Kolombiya'yı 1,1 milyonla Şili takip ediyor. Çoğu Venezuelalı çalışmak için sadece Latin Amerika ülkelerinde bulunabilirken içlerindeki küçük bir azınlık bu coğrafyayı aşabiliyor. Kolombiya ve Peru başta olmak üzere Venezuelalıların yoğunlaştığı ülkelerde halkta Venezuelalılara tepkinin arttığı gözlemleniyor.

Fakat Venezuelalıların mülteci olarak kabul edilemeyeceği görüşü de yaygın. Dileyen Venezuelalılar maddi zorlukları göze aldıkları takdirde can tehlikesi olmaksızın ülkesine dönebiliyorlar.

Önceki dönemlerde komşuları olan Kolombiya ve Brezilya'dan oldukça zengin olan Venezuela'da 2010'dan itibaren ekonomide aksamalar görülmeye başladı. 2012'de ekonomik krize dönen bu gidişat 2014'te derin bir ekonomik krize, 2016'da ise kıtlığa evrildi. 2013-2020 döneminde Venezuela'da milli gelir yaklaşık %75 oranında azaldı ve astronomik rakamlarla gerçekleşen enflasyon oranları kronikleşti.

Venezuela yönetimi yaşananlardan ABD'yi sorumlu tutsa da dünyanın kanıtlanmış en büyük rezervlerine sahip ülkenin petrol üretimini dahi verimli bir şekilde gerçekleştirememesi eleştiri oklarını 1999'dan bu yana Venezuela'yı yöneten Bolivarist yönetime çeviriyor.

Her sene büyük oranlarda daralmaya devam eden ekonomisiyle gittikçe daha fakirleşen Venezuela için tünelin sonunda bir ışık henüz görülmüyor.

Kaynak: Mepa News