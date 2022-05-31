O ülkede yine polis dehşeti! Silahsız hamile kadına 5 kez ateş ettiler

ABD polisinin, geçtiğimiz cuma günü çalıntı bir aracı ararken hamile bir kadını silahla 5 kez vurduğu açıklandı.

Yerel medyanın haberlerine göre, cuma günü otomobil hırsızlığı ihbarı alan iki polis, kentteki bir alışveriş merkezinin otoparkında söz konusu çalıntı otomobili tespit etti.

İki polis memuru otomobile yaklaşırken, aracın içindeki iki kişiden erkek olan şahıs olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Araçtaki diğer kişi olan 26 yaşındaki hamile siyah kadın Leonna Hale, ellerini havaya kaldırarak silahsız olduğunu gösterirken, otomobilin içinde bir silah bulunduğunu söyledi.

Görgü tanıkları, polisin bu anda hamile siyah kadına 5 el ateş ettiğini bildirdi.

Olay anını görüntüleyen 'Shedanja' isimli görgü tanığı, kadının elleri havada olmasına rağmen 5 kez vurulduğunun altını çizerek, daha sonra da yerde kanlar içerisinde yatarken kelepçelendiğini belirtti.

Görgü tanığı Shedanja, genç kadının polise hamile olduğunu da söylediğini kaydetti.

Yerel yetkililer genç kadının polisin ateş açması sonucunda ağır yaralandığını doğrulayarak, daha sonra kaldırıldığı hastanede sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı.

Missouri Eyalet Karayolu Devriye Polisi, olaya karışan iki polis memurunun açığa alındığını duyurdu.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.