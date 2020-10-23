O ülkede vaka sayısı 1 milyonu aştı

Yeni tip koronavirüs salgınının en fazla etkilediği ülkeler arasında yer alan İspanya'da, son 24 saatte bildirilen 17 bin yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısı 1 milyon 5 bin 295'e ulaştı. 156 kişinin hayatını kaybetmesi ile birlikte ülkedeki toplam ölüm sayısı ise 34 bin 366 oldu.

Daha önce ABD, Hindistan, Rusya ve Arjantin'de de vaka sayıları 1 milyona ulaşmıştı. Son verilerle birlikte İspanya, Avrupa'da 1 milyon eşiğini geçen ilk ülke, dünyada ise 6.ülke oldu.