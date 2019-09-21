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O ülkede uçak kazası! Baba ve oğlu öldü

Avustralya'da bir kasaba yakınlarında dört kişilik uçağın yere çakılması sonucu baba ve oğul yaşamını yitirdi.

21 Eylül 2019 Cumartesi 13:47
O ülkede uçak kazası! Baba ve oğlu öldü

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NWS) eyaletindeki Coffs Harbour kasabası yakınlarında dört kişilik bir uçak düştü.

NWS Polisi'nden yapılan açıklamaya göre, Murwillumbah kasabasından kalkan Mooney M20 tipi uçağın içinde, iki kişinin bulunuyordu.

Araç, henüz bilinmeyen bir nedenle Coffs Harbour kasabasının 27 kilometre batısında ormanlık ve sarp araziye düştü.

Sabah saatlerinde meydana gelen kaza yerine, bölgedeki kötü hava şartları nedeniyle kurtarma ekipleri öğleden sonra intikal etti.

Uçakta bulunan 50'li yaşlardaki baba ve 20'li yaşlardaki oğlu yaşamını yitirdi.

Baba ve oğlunun ismini açıklamayan ancak Queensland eyaletinin Gold Coast kentinden oldukları bilgisini paylaşan NWS Polisi, olayla ilgili soruşturmayı Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosunun yürüteceğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 13:47
  1. Avustralya
  2. Yeni Güney Galler (NWS)
  3. Coffs Harbour
  4. Murwillumbah
  5. Mooney M20
  6. uçak kazası

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