O ülkede Türk tekstilciye grev şoku

Yeşim Tekstil’in Mısır fabrikasında çalışan işçiler grev başlattı.



Mısır’daki işçiler “Türkiye’deki asgari ücretin yarısını verseniz yeter” derken, grev dalgasının ülkede Yeşim Tekstil’in var olan 3 fabrikasına yayılmak üzere olduğu belirtiliyor. Ülkede sadece Türk şirketlerinde değil tüm şirketlerde çalışanlar, ücretlerin yetersizliği nedeniyle son dönemde birbiri ardına eylem düzenliyor. Mısır’a düşük işgücü ücreti hesabıyla giden şirketler için zor bir sürecin başladığı belirtiliyor.

Türk tekstil üreticilerinin düşük çalışan maliyeti nedeniyle birbiri ardına yatırım açıkladığı Mısır’da işçi grevleri üretimi tehdit etmeye başladı. Son olarak ülkeye ilk giden Türk tekstilcilerden Yeşim Grubu’nun spor giyim üreticisi Jade Textile Egypt’te çalışan işçiler, yıllık zam teklifini reddederek 10. Ramazan Şehri’ndeki fabrikada greve çıktı. İşçiler 10 bin Mısır lirası (210 dolar-9 bin 300 TL) maaş talep ediyor. Mısır medyasında yer alan habere göre işçiler anlaşmazlığın yalnızca 10. Ramazan tesisleriyle sınırlı olmadığını, Borg El Arab ve İsmailiye’deki fabrikaları da kapsadığını belirtti.

TÜRKİYE’DEKİ ASGARİ ÜCRETİN YARISINI VERSELER…

Mısır medyasına konuşan işçiler şöyle dedi:

“Şirket Nike, Tommy ve Lacoste gibi küresel markalar için üretim yaparak dolar üzerinden büyük kârlar elde ederken biz bu durumda kalıyoruz. Bize şirketin Türkiye’deki işçilerinin ücretlerinin yarısını bile verseler yeter. Onlar bizim meslektaşlarımız değil mi? Hepimiz aynı şirketin çalışanları değil miyiz?”

ASGARİ ÜCRET MISIR’DA 150 DOLAR

Mısır’da asgari ücret 150 dolar seviyesinde. Mısır’da Türk şirketlerin birbiri ardına kurulan fabrikalarında çalışan işçiler, aynı şirketlerin Türkiye’deki fabrikalarında çalışanlar için asgari ücretin 620 dolar seviyesinde olduğunu biliyor. Bu durum sadece Yeşim Tekstil için değil, ülkede son dönemde birbiri ardına fabrika yatırımı yapan Türk şirketleri açısından önemli bir risk oluşturuyor.

Jade Textile Egypt, Mısır’da üretime 2008 yılında Borg El Arab Şehri’nde başladı. Şirket, 2009’da 10. Ramazan fabrikasını açtı, 2018’de Borg El Arab’da bir fabrika daha ekledi ve aynı yıl İsmailiye tesisini faaliyete geçirdi. Daha sonra İsmailiye’de iki ek tesis daha kurdu. Grup; Nike, Under Armour, Tommy Hilfiger ve Lacoste markalarının önemli tedarikçilerinden biri.

TÜRK ŞİRKETLERİ MISIR’IN EN BÜYÜK İŞVERENLERİ HALİNE GELİYOR

Mısır’daki işçi sorunları, ülkenin en büyük işverenleri arasına giren Türk şirketleri yakından ilgilendiriyor. Mısır’da 2025’te Türk şirketleri yaklaşık 500 milyon doları aşan yeni yatırım başlattı ve halen çok sayıda Türk tekstil şirketi üretimini ülkeye kaydırma aşamasında.

Örneğin son olarak Nil Örme San. ve Tic. A.Ş. Qantara West Endüstri Bölgesi’ne yaklaşık 35 milyon $’lık yatırım ile büyük ölçekli bir tekstil/konfeksiyon fabrikası kurmak için imzayı attı. Şirketin yapacağı üretimin büyük çoğunluğu ihracat odaklı olacak. Ulusoy Tekstil, Süveyş Kanalı Serbest Bölgesi’nde 18 milyon dolarlık fabrika yatırımı için anlaşma imzaladı; burada iplik ve eğirme üretimi üzerine odaklanan tesis planlanıyor.

YATIRIMLAR BİRBİRİ ARDINA MISIR'A GİDİYOR

Şahinler Holding, Mısır’da hazır giyim ve spor giyim alanında 100 milyon doları aşan yatırım planlıyor; üçüncü spor giyim fabrikasını tamamlamayı ve dördüncü tesis ile kapasiteyi ciddi şekilde artırmayı hedefliyor. Katia & Bony de Mısır’da çorap üretimi için yaklaşık 50 milyon dolar yatırım yapmaya hazırlanan Türk şirketlerden biri. Eroğlu da Mısır yatırımları ile çok ses getirdi. Şirketin yatırımları Mısır’da toplamda yüz milyonlarca doları buluyor ve 10.000’in üzerinde doğrudan çalışan istihdamı ile ülkenin en büyük yabancı tekstil yatırımcılarından biri konumuna geliyor.