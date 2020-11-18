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Dünya O ülkede teşhis konulamayan hastalık patlak verdi! 50 kişi hayatını kaybetti
Dünya

O ülkede teşhis konulamayan hastalık patlak verdi! 50 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kogi eyaletinde "teşhis konulamayan hastalık" sebebi ile yaşları 25-40 arasında değişen 50 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 21:23:00 -
O ülkede teşhis konulamayan hastalık patlak verdi! 50 kişi hayatını kaybetti

Dünyada 1 milyon 343 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği koronavirüs pandemisi birinci yılını doldururken Afrika ülkesi Nijerya'da "teşhis konulamayan hastalık" patlak verdi.

Kogi eyaletine bağlı Olamaboro Bölgesi Meclis Üyesi Ujah Anthony Alewo, eyaletin Etteh bölgesinde henüz teşhisi konulmayan hastalık nedeniyle 50 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Ölenler 25-40 yaş arasında

Hayatını kaybedenlerin 25-40 yaşları arasında olduğunu belirten Alewo, bu durumun endişe verici olduğunu bildirdi. Alewo, ölümlerin nedenini bulmak için araştırmaların sürdüğünü belirtti.

Öte yandan, Nijerya'nın Delta ve Enugu eyaletlerinde geçen ay ortaya çıkan gizemli hastalığın ise yapılan araştırmalarda sarı humma olduğu tespit edilmişti.

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