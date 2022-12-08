  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Meclis babanızın çiftliği mi? İYİ Partili vekil böyle keyif yaptı

Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması "Asgari ücretli çalışan sayısı düşürülmeli"

Dolar ve Euro artınca koşa koşa Türkiye'ye geldiler! 4 ülkeden akın başladı... Ne varsa alıp götürüyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan işaret etti telefonlar kilitlendi Siparişlere yetişilemiyor

Atatürk karşıtları CHP’de toplanıyor! CHP kaynıyor

Araplardan çarpıcı Türkiye iddiası: Nisan ayında yapılabilir

Cübbeli uzatılan hıyara 'tuzum var' diyerek koştu! Gelin orda da damat ortada yok

Şiddetli kar ve yağmur açıklaması! 2 gün sürecek...

İçine FETö kaçmış gibi sağa sola küfrediyor

Suudi yetkililere Türkiye için kazan kaldırdı! Suudi Arabistan bu haberle çalkalanıyor
Dünya O ülkede 'taşıyıcı anne' sapkınlığı yasaklandı
Dünya

O ülkede 'taşıyıcı anne' sapkınlığı yasaklandı

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, yabancıların Rusya’da taşıyıcı anne yöntemiyle anne-baba olmalarını yasaklayan yasayı onayladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-08 15:49:00 -
O ülkede 'taşıyıcı anne' sapkınlığı yasaklandı

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, yabancıların Rusya’da taşıyıcı anne yöntemiyle anne-baba olmalarını yasaklayan yasayı onayladı.

Duma’da yapılan bir dizi yeni düzenleme sonrasında kabul edilen yasaya göre Rusya’da sadece Rusya vatandaşlarının taşıyıcı anne yöntemi ile çocuk sahibi olabilecekleri vurgulandı.
Fakat yabancı biriyle evli olan Rusya vatandaşlarının da taşıyıcı anne yönteminden yararlanabileceği ifade edildi. Bu maddenin yasaya, yabancı bir ülkenin vatandaşı ile evli olan Rusya vatandaşı kişiye ayrımcılık uygulanmaması adına eklendiği belirtildi.

Bunun yanında taşıyıcı annelikten faydalanabileceklerin tanımlandığı maddede, ‘tıbbi sebepler ile çocuk sahibi olamayan bekar Rusya vatandaşı kadınlarının da bu yöntemden yararlanabilecekleri’ kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23