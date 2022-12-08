O ülkede 'taşıyıcı anne' sapkınlığı yasaklandı

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, yabancıların Rusya’da taşıyıcı anne yöntemiyle anne-baba olmalarını yasaklayan yasayı onayladı.

Duma’da yapılan bir dizi yeni düzenleme sonrasında kabul edilen yasaya göre Rusya’da sadece Rusya vatandaşlarının taşıyıcı anne yöntemi ile çocuk sahibi olabilecekleri vurgulandı.

Fakat yabancı biriyle evli olan Rusya vatandaşlarının da taşıyıcı anne yönteminden yararlanabileceği ifade edildi. Bu maddenin yasaya, yabancı bir ülkenin vatandaşı ile evli olan Rusya vatandaşı kişiye ayrımcılık uygulanmaması adına eklendiği belirtildi.

Bunun yanında taşıyıcı annelikten faydalanabileceklerin tanımlandığı maddede, ‘tıbbi sebepler ile çocuk sahibi olamayan bekar Rusya vatandaşı kadınlarının da bu yöntemden yararlanabilecekleri’ kaydedildi.