O ülkede şok eden fiyat! Alman Küresel Çalışmalar uzmanı: Durum çelişkili! Bir litre su fiyatına 10 litre benzin satın alıyor

İtalya'dan Küba'daki ailesini ziyarete giden Yadira Carricarte, kiraladığı aracın deposunu Havana'da 3 Euro'ya doldurunca şok oldu. Ülkede bir litre su fiyatına 10 litre benzin alınabiliyor.

ABD ablukası nedeniyle ekonomik kriz yaşayan Küba'da, mevcut kur ve para politikalarının etkisiyle fiyatlarda dengesiz bir tablo ortaya çıktı.

Reuters haber ajansında bugün yayımlanan "Küba'da benzin ucuz, en azından doları olanlar için" başlığıyla yayımlanan haberde bu tabloya dikkat çekildi.

Geçen sene 170 olan karaborsa dolar/peso kurunun dün itibarıyla 270'e yükseldiği ve yerel para birimi pesoda değer kaybı sürerken dövizi olanların satın alma gücünün giderek arttığı belirtilen haberde, su ve benzin fiyatları karşılaştırıldı.

BENZİN SUDAN UCUZ

Ülkede 94 oktan benzin 30 pesoya, karaborsa dolar kuru üzerinden 11 sente satılırken, yarım litre şişe su 100 ile 200 peso arasında fiyatla satılıyor. Bu da aynı miktarda suyun fiyatının, resmi benzin fiyatının yaklaşık 10 katından fazla olduğuna işaret ediyor.

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Bir depo benzinin fiyatının Küba'da 2 bin 100 peso olan aylık asgari ücretin yaklaşık yarısına denk olduğuna işaret edilen haberde, turizm ve yurt dışı gelir sayesinde dövizi olanlar için ülkede hayatın çok ucuz olduğuna vurgu yapıldı.

FİYATLARI GÖRÜNCE ŞOK OLDU

İtalya'da ikamet eden ancak bu hafta Havana'da ailesini ziyaret eden Kübalı Yadira Carricarte, kiralık arabasının deposunu doldurduğu ödediği fiyat karşısında şaşkına döndü.

Carricarte, "Üç Euro ile depoyu doldurabilirim. Fiyat çok daha yüksek olmalı" dedi.

Küba'da benzin, devrimin ilk dönemlerinden bu yana devlet destekli (sübvansiyonlu) fiyatla satılıyor.

'EŞİTSİZLİĞİ ARTIRIYOR'

Alman Küresel ve Bölgesel Çalışmalar Enstitüsü'nden Latin Amerika uzmanı Bert Hoffmann, "Durum çelişkili" dedi ve "Bir yandan devletin politikaları asgari düzeyde sosyal uyumu korumaya çalışıyor. Diğer yandan, devletin kendi para politikaları eşitsizliği artırıyor" ifadelerini kullandı.

Haberde, Küba'da kamu sektöründe ücretlerin düşük olduğu ancak sağlık ve eğitim başta olmak üzere kamu hizmetlerinin ücretsiz ya da ucuz olması yoluyla bu durumun telafi edildiği, öte yandan, mevcut ekonomik krizin kamu hizmetlerini de olumsuz etkilediği yazıldı.

Küba, ham petrolün çoğunu Meksika ve Venezuela'dan ithal ediyor ancak ülkede benzin fiyatları sadece İran, Libya ve Venezuela gibi büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerin üzerinde.